Spartakiade der Pferde

Erhard Herrmann

Reckahn Natürlich stehen die Pferde im Mittelpunkt bei einem Reit- und Fahrverein. Ebenso wichtig sind allerdings engagierte Mitglieder für ein lebendiges Vereinsleben. Die gibt es zum Glück beim Reit- und Fahrverein Reckahn. Seit über 60 Jahren begeistern sich hier Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das Pferd und den Reitsport. Zurzeit sind es 23 Pferdebegeisterte aller Altersstufen. Viele davon sind Turnierreiter. Für sie gilt es, nach der Winterpause die Form bei der Spartakiade zu testen. Interessante Prüfungen und ein spannendes Schauprogramm mit Gespannfahren lockten wieder viele Besucher nach Reckahn.

Viel Applaus bekamen die jüngsten Reiterinnen in der Führzügelklasse, die im Kostüm starteten. Sieben Mädchen im Alter von vier bis sieben Jahren zeigten, was sie schon auf dem Pferd gelernt hatten. Siegerin wurde Heli Schuh vom RFV Reckahn, zweite Tabea Sophie Simon vom RFSV Prützke und dritte Laura Thiede, ebenfalls vom RFV Reckahn. Für das schönste Kostüm erhielt Emma Schäfer vom RFSV Prützke einen Ehrenpreis. Highlight am Nachmittag war das Barrierespringen um den ersten „Reckahner Wanderpokal“.

Die Freude war groß, als entschieden war, dass der Pokal für ein Jahr in Reckahn bei Rene Zieba bleibt. Zweiter wurde Steffen Sumpf vom RFSV Prützke und den dritten Platz teilten sich Martin Sumpf vom RFSV Prützke und Stefan Herms vom RGB Phöben.

Viele fleißige Helfer sorgten zudem dafür, dass über das gesamte Wochenende – und natürlich auch bei den Vorbereitungsarbeiten – ein reibungsloser Ablauf gewährleistet war. Peggy Pausemann, Vorsitzende des Vereins, äußerte sich dementsprechend zufrieden: „Trotz des Regens fanden zahlreiche Sportler den Weg nach Reckahn und wir konnten tollen Reitsport erleben. Ich danke allen Helferteams für den reibungslosen Ablauf und ihr Engagement.“ Dieses mal war es nur ein „Spaßturnier“ – am 25. und 26. August geht es mit dem großen Reitturnier in den Klassen LP bis S dann aber richtig zur Sache. Damit sich die zahlreichen Reiter und Zuschauer wohlfühlen, haben die Pferdefreunde aus Reckahn in letzter Zeit vieles verbessert. Besonders stolz sind die Vereinsmitglieder auf die neue Meldestelle. Dazu wurde der Richterturm in Eigenleistung umfassend ausgebaut, um die Arbeitsbedingungen für die Organisatoren zu verbessern. Auch für Reiter und Pferde gibt es technische Bearbeitungen auf dem Abreiteplatz und dem Springparcours“, erklärte Peggy Pausemann. Mehr Infos zum Verein unter www.rfv-reckahn.de.