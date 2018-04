Arzt? Krankenpfleger? oder Pilot?

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Landesweit fand vom 16. bis 20. April die erste „Themenwoche Berufliche Bildung“ unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. In dieser sollten die Attraktivität und der Stellenwert der beruflichen Bildung in den Schulen im Sinne der Berufsorientierung, in den Berufsschulen und Betrieben herausgestellt werden.

Eine Schule, die dafür nicht extra eine eigene Woche braucht, sondern mit ihren Kindern schon lange Zeit und ab Klasse 1 Unternehmen besucht, um in verschiedenste Berufsfelder hinein zu schnuppern, ist die Luckenberger Schule. Am Mittwoch besuchte die Flex Klasse 1 deshalb die Kinderstation des Städtischen Klinikums Brandenburg. Nach intensiver Vorbereitung im Sachkundeunterricht galt es nun den Krankenschwestern und Ärzten gut zuzuhören und Fragen zu stellen. Wie misst man den Blutdruck? Wie funktioniert ein Stethoskop? Wie wird ein Ultraschallbild gemacht? oder Was hat es mit der Sauerstoffsättigung im Blut auf sich? - Das und Vieles mehr erfuhren die 20 Kinder aus erster Hand und durften anschließend sogar noch dahin, wo auch Erwachsene sonst keinen Zutritt haben: Auf den Hubschrauberlandeplatz. Auch hier hieß es ganz genau hinschauen und zuhören. Denn nach dem Berufetag ist vor dem Berufetag und das heißt in der Schule das Erlebte gemeinsam auswerten und ein Arbeitsblatt erstellen, das alles zusammenträgt. (awa)