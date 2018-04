Der doppelte Erich

Stefan Klug

(MOZ) Im Oktober 89 wird an einem Ost-Berliner Theater ein Stück geprobt, das einen zweifelnden Honecker zeigen soll. Während den geplante Hauptdarsteller Otto Wolf ernste Zweifel plagen, ob das eine gute Idee sei, erfährt das Ensemble, dass der echte Staatsratsvorsitzende den Schießbefehl auf Demonstranten erteilt hat. In Leipzig könnte es also Tote geben. Als Wolf dann noch realisiert, dass seine eigene Tochter zur Demo in die Messe-Stadt aufgebrochen ist, steht der Entschluss fest. Man muss den Wahnsinn stoppen. Und da Otto dem Erich so echt sieht und ihn nahezu perfekt imitieren kann, muss der falsche Honecker ins Politbüro, während der echte gerade auf der Jagd ist. Das Problem: Dort war Wolf noch nie, weiß also nicht einmal, wo sein Büro ist. Und dann ist da ja noch Margot. Der lila Hexe macht niemand einen Erich vor dem Otto vor.

Einen Mix aus Ostalgie und Verwechslungskomödie setzt uns Franziska Meletzky hier vor und weiß durchaus damit zu begeistern. Dabei wählt sie die Stimmung von bedrückt bis hin zu Klamauk und kann mit wirklich gelungener Situationskomik punkten. Natürlich fußt das vor allem auf der Verwendung von vielen Stereotypen und Klischees, die die DDR lange überlebt haben. Andererseits vermag der Streifen aber auch mit guten Details eine stimmige Atmosphäre zu erzeugen. Dazu gehört freilich die überzeugende Verkörperung des einst mächtigsten Mannes der DDR durch Jörg Schüttauf. Der agiert weniger an der Karikatur als seine Mitstreiter, die Krenz und Mielke oder auch Margot geben. Unterm Strich vor allem ein Spaß für all jene, die diesen Teil der deutschen Geschichte selbst erlebt haben. Für jüngeres Publikum dürfte sich die Komödie in die Reihe derjenigen einordnen, die gleiche Stilmittel verwenden.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 94 Minuten; Verleih: dcm; Regie: Franziska Meletzky; Jörg Schüttauf, Josefine Preuß, Jacob Matschenz; D 2017