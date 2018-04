Eva Loth

von Eva Loth Seit fast 15 Jahren arbeitet die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Fläming-Havel unter dem Motto „Denk mal barrierefrei – Miteinander statt nebeneinander in der Region Fläming-Havel“ für die nachhaltige Entwicklung der Region. Ziel ist es, den ländlichen Raum als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum zu erhalten.

Es gibt die Möglichkeit, kleinteilige Förderungen bis maximal 5.000 Euro für Initiativen zu beantragen, die dann zu einem LEADER-Projekt zusammengefasst werden. Das sind jeweils acht bis zehn sogenannte kleinteilige Maßnahmen. Unterstützt werden Maßnahmen, die einen Beitrag zur sozialen Entwicklung auf dem Land leisten. Vereine sind am häufigsten als Initiatoren vertreten, da dort Eigenleistungen als Eigenanteil anerkannt werden. Nach Genehmigung können die Initiativen dann durch die jeweiligen Initiatoren umgesetzt werden. Die Kosten trägt der Verein LAG-Fläming-Havel bis zu 80 Prozent.

Von 2016 bis 2018 wurden insgesamt 227 Vorschläge eingereicht. Nach entsprechender Prüfung und Bewertung werden dann diejenigen ausgewählt, die gefördert werden sollen. Das waren seitdem 37. Für den Aktionsplan 2018 wurden acht Projekte durch den Vorstand beschlossen. Derzeit wird der Förderantrag an das Landesamt für ländliche Entwicklung gemeinsam mit den Initiatoren vorbereitet.

In den vergangen Jahren wurde viel erreicht und geschaffen. Deshalb hatte die LAG zu einem Projektträgertreffen eingeladen. Neben Vorstand und Mitgliedern des Vereins waren auch Vertreter einzelner Initiativen dabei. Vier bereits fertiggestellte Projekte wurden besichtigt. Erster Anlaufpunkt war der Sportplatz in Lütte. Dort wurde ein Beachvolleyballplatz angelegt, Fußballtore, eine Tischtennisplatte und Sitzgruppen aufgestellt. Marek Rothe erzählte stolz, dass die Lütter Einwohner eifrig mit dabei waren und auch ortsansässige Betriebe mit notwendigen Maschinen und Geräte kostenlos aushalfen. So ist ein attraktiver Treff für jung und alt entstanden.

Besonders interessant fanden die Anwesenden den Kräuter- und Bienengarten in Brück. Mit Hilfe eines Imkers und zahlreichen Kindern, die sich in einer Arbeitsgemeinschaft „Junge Imker“ engagieren, sowie ehrenamtlichen Helfern wurde ein Gelände urbar gemacht. Auch an diesem Tag waren Kinder und Ehrenamtliche schon wieder fleißig am Wirken. Gefördert wurden ein Gartenhaus und die Anlage eines Kräuterbeetes, welches derzeit erweitert wird. Bereits im vergangenen Jahr konnte der erste Honig geerntet werden und wurde für die Besucher als Kostprobe bereitgestellt. Offen und fröhlich berichteten gerade die Kinder, wie viel Spaß sie an der Arbeit haben.

In Garrey wurde bereits viel erreicht und getan. Der kleine Ort ist in der Region bekannt für die verschiedensten Aktivitäten. Auf dem Plan für 2016 stand die Gestaltung des Außenbereichs des Dorfgemeinschaftshauses. Dieser wurde barrierefrei gestaltet und die Terrasse saniert. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, es geht voran.

Beim wohlverdienten Kaffee und Kuchen im Café Lehmann in Garrey kam es zu einem regen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer. Es wurde über neue Möglichkeiten der Vernetzung und regelmäßige Zusammenkünfte diskutiert, Ideen, welche die Vereinsmitglieder in ihre Arbeit aufnehmen werden.

Steinstark präsentierte sich Niemegk. Torsten Naubert vom Verein für Kinder- und Jugendförderung im Amt Niemegk e.V. präsentierte stolz die Ergebnisse des Projektes. An vielen Stellen der kleinen Stadt kann man nun Infotafeln finden. Dazu gab es Workshops, auf denen die Texte erarbeitet wurden. Das war gar nicht so einfach, denn es war eine bestimmte Zeichenzahl festgelegt, denn zu viel Text liest niemand. Die Kinder malten und zeichneten die Bilder für die Tafeln, ein Layout wurde entwickelt und überlegt, an welchen Standorten man die Infotafeln aufstellen könnte. So findet man sie jetzt an Gebäuden und Plätzen, aber auch in Schaufenstern ehemaliger Geschäfte. Da viele in den vergangenen Jahren aufgegeben wurden, setzten sich die Projektteilnehmer mit den Eigentümern in Verbindung mit der Bitte, dort ihre Tafeln anbringen zu können. Gleichzeitig wurden viele der Schaufenster von anderen Vereinen und Gruppen mitgestaltet. So findet der Interessierte zum Beispiel einige Legomodelle, die natürlich besonders für Fans und Kinder interessant sind. Nur das alte Trend–Kaufhaus bereitet Torsten Naubert noch Kopfzerbrechen, da man einfach nicht an die Eigentümer herankommt.