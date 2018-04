Wider die Wegwerfgesellschaft

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Schluss – so bewertet die Umweltorganisation WWF die Anstrengungen der Bundesländer im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Brandenburg liegt in der Mitte. Jörg-Andreas Krüger, Mitglied der Geschäftsführung des WWF Deutschland, bemängelte am Freitag in Berlin, dass die Länder uneinheitlich vorgehen. So werde es schwierig, das in einer von Deutschland mitgetragenen UN-Resolution vorgesehene Ziel einzuhalten, die Menge der weggeworfenen Lebensmittel bis 2030 auf die Hälfte zu reduzieren. Er fordert, dass der Bund das Vorgehen der Länder bündelt und dafür eine „personell und finanziell gut ausgestattete Koordinierungsstelle“ schafft.

Laut WWF gehen in Deutschland pro Jahr mehr als 18 Tonnen Lebensmittel verloren. Ein Teil ist tatsächlich nicht mehr zu verwenden, Schalen oder Schnittreste zum Beispiel. „Aber etwa die Hälfte des Abfalls wäre vermeidbar“, betonte Krüger. Problematisch sei das insofern, als die Ressourcen auf der Erde knapp seien. „Wenn wir so weitermachen wie bisher, bräuchte man bis 2030 zwei Planeten, um unseren Bedarf an Ressourcen zu stillen.“

Am Vorgehen von Brandenburg lobt der WWF vor allem die Anstrengungen im Bildungsbereich. Positiv seien Fortbildungsangebote für Lehrer zum Beispiel zum Thema „Kaufen für die Tonne?“. Außerdem wird auf ein Angebot für Fünft- bis Zehntklässler an Sekundarschulen verwiesen. Im Pflichtfach Wirtschaft-Arbeit-Technik sei die Lebensmittelverschwendung Unterrichtsthema. Kritik übt der WWF daran, dass die Vermeidung von Lebensmittelabfällen auf Landesebene „weder im Abfallvermeidungsplan direkt adressiert“ werde, „noch in politischen Strategien“ vorkomme. Bei ihrer Kritik stützt sich die Umweltorganisation auf Analysen des Instituts für Nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster.

Erfahrungen aus den einzelnen Bundesländern sollten laut WWF dringend in bundesweite Projekte münden. Zwar hat das Bundeslandwirtschaftsministerium angekündigt, seine Initiative „Zu gut für die Tonne“ zur „nationalen Strategie weiterentwickeln“ zu wollen. Doch laut WWF mangelt es dafür an grundsätzlichen Voraussetzungen. „Für die weggeworfenen Lebensmittel besteht kein bundesweit einheitliches Messsystem, und es gibt keine allen zugänglichen Auswertungen darüber, was eine Maßnahme gebracht hat“, bemängelt Krüger.