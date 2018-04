Fragen, die unter den Nägeln brennen

Juliane Keiner

Brück (MOZ) Am jeweils vierten Donnerstag im Monat trifft sich ab 18.00 Uhr der „Philosophische Gesprächskreis Fläming“. Erstmals nach der Winterpause wird die Gesprächsrunde am 26. April im Seminarhaus Alte Brücker Post, Ernst-Thälmann-Straße 39, weitergeführt.Der im Fläming aufgewachsene Politwissenschaftler Dr. Michael Zantke studierte von 2005 bis 2011 an der Universität in Potsdam. Er ist Gesprächsleiter und Moderator der Runde. Träger der Veranstaltung ist der gemeinnützige Verein Mensch SEIN. Fördermittel konnten aus dem Topf des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, regional von der LAP Hoher Fläming vertreten, abgerufen werden. „Nur durch die Förderung war es möglich die Stelle des Moderators zu besetzen“, so Ricarda Müller, erste Vorsitzende des Vereins. „Uns ist diese Form von Bildungsveranstaltungen wichtig, unsere in der Satzung festgeschrieben Ziele in die Tat umzusetzen.“

Bei dem ersten Treffen 2018 stand die Frage nach einer gerechteren Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung im Zentrum. Dabei wurde insbesondere die Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen diskutiert. Zu diesem Thema besteht weiterhin großer Gesprächsbedarf. Beim kommenden Treffen am 26. April, von 18.00 bis 20.00 Uhr wird diese Frage wohl weiter zur Debatte stehen. Darüber hinaus soll auch diskutiert werden: Gibt es eine Spaltung unserer Gesellschaft, auch unter Berücksichtigung der sogenannten „Flüchtlingskrise“. Zu diesen Themen hat der Moderator für alle Teilnehmer Lesestoff zur Verfügung gestellt, welche alle Interessierten vor dem nächsten Treffen erhalten. Erwartet wird wieder eine angeregte Debatte, während der sich positive Gedanken entwickeln können für eine vielleicht gerechte Gesellschaftsform in der Zukunft.„Auch für andere drängende Fragen unserer Zeit sind wir offen“, ergänzt Zantke und freut sich auf alle Gäste am kommenden Donnerstag. Jeder der zum „Philosophischer Gesprächskreis Fläming“ kommen möchte ist herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Kalte und warme Getränke werden gestellt.