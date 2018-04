180 Unterschriften für Falkenthaler Ortseinfahrten

Volkmar Ernst

Falkenthal (MOZ) Weil sich viele Kraftfahrer an den eingeengten Zufahrten an der Schulstraße und der Liebenwalder Straße nach Falkenthal Schrammen in die Karossen gefahren haben und auch Rettunswagen dort nicht einfach durchfahren konnten, hat eine Bürgerbewegung Unterschriften gesammelt. Sie wurden diese Woche an die Verwaltung des Löwenberger Landes übergeben, damit die Einfahrten möglichst schnell umgebaut werden. Die Verwaltung hat den Auftrag schon vergeben.