634,19 Euro für Woriner Schule

Eva-Maria Lubisch

Worin Die Sekretärin der „Schule am Wald“ in Worin, Monique Voigt, hatte dicht gehalten, die Überraschung damit nicht vorweg genommen. Schulleiter Bernd Felgentreu und seine Stellvertreterin Birgit Magarin hatten keine Ahnung, weshalb Wolfgang Schalow aus Marxdorf am Donnerstag bei ihnen vorbeischaute.

Das Geheimnis wurde nach der ersten Schulstunde gelüftet. Denn dann überreichte der ehemalige Vorsitzende vom vor Kurzem aufgelösten Verein Oder - Culinarium der sichtlich überraschten Schulleitung für den Förderverein eine unerwartete Geldzuwendung in Höhe von 643,19 Euro. Dazu erklärte er: Von 2006 bis 2007 gab es von der Europäischen Union ein gefördertes deutsch-polnisches Projekt, welches nach zwei Jahren auslief. Deshalb gründeten wir im Jahr 2008 unseren eigenen Verein mit etwa 20 Mitgliedern.

Das Oder-Culinarium im Oderbruch und dem Lebuser Land hatte sich zum Ziel gesetzt, die regionaltypische Esskultur zusammen mit regionalen Erzeugern, Verarbeitern und Vermarktern zu fördern und Gäste sowie Einheimische für die kulinarische Tradition der Region zu begeistern. „Unser Credo war ‚regional, saisonial und frisch’“, sagt Schalow.

In der Zeit in der der Verein bestand, wurden viele Netzwerke geknüpft, Kochshows organisiert und auf der Grünen Woche vorgestellt. Viele Vereinsmitglieder und jene, mit denen der Verein zusammen gewirkt hat, hatten ihre eigene Erfolgsgeschichte und verfolgten eine eigene Marketingstrategie. Aus Zeitmangel der Mitglieder wurde im vergangenen Jahr, auf der letzten Mitgliederversammlung im November der Beschluss zur Auflösung im März 2018 gefasst. „Dabei haben wir entschieden, das Vereinsvermögen einem gesellschaftlichen Zweck zuzuführen“, erklärt Schalow. „Und weil schon immer ein guter Kontakt zu dieser Schule besteht, haben wir uns für den Förderverein der Schule in Worin entschieden.“

Bernd Felgentreu und Birgit Margarin nahmen die freundliche Spende dankend entgegen. „Verwenden werden wir das Geld für den neu angelegten Schulgarten, sowie für das Schultheater und für unser Schulgelände“, sagte Schulleiter Felgentreu freudestrahlend.