Lebensgefährtin aus Eifersucht erstochen?

dpa

Berlin (dpa) Das Motiv für die tödliche Messerattacke auf eine 32-Jährige in Berlin-Wedding soll Eifersucht gewesen sein. Die Frau habe sich von ihren Partner nach elf Jahren Ehe scheiden lassen wollen, schreibt die „B.Z.“. Gegen den 39-Jährigen ist am Freitag Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Details zu den Ermittlungen nannte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Samstag nicht. Unklar war zunächst auch, ob sich der Beschuldigte zu der Tat geäußert hat.

Der Mann war am Donnerstagabend in einer Wohnung in der Fehmarner Straße festgenommen worden. Anwohner hatten nach Polizeiangaben gegen 20.30 Uhr die Beamten alarmiert. In der Wohnung wurde die 32-Jährige leblos mit Stichwunden gefunden. Versuche, die Frau wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Nach dem „B.Z.“-Bericht soll der vorbestrafte Ex-Rocker seine Frau bereits wenige Stunden vor der Tat angegriffen haben, so dass die Polizei verständigt wurde. Auch in den Wochen zuvor soll es Einsätze wegen häuslicher Gewalt gegegben haben. Das Paar hat dem Bericht zufolge vier gemeinsame Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren, die in die Obhut des Jugendamtes kamen.