Düstere Aussichten

Stefan Klug

(MOZ) Um die Menschen vor immer extremeren Wetterphänomenen zu schützen wird ein Satelliten-System installiert, das den Bedrohungen mit Geo-Engineering-Technik entgegenwirkt. Das funktioniert einige Jahre hervorragend, bis es zu mysteriösen Fehlfunktionen kommt. Plötzliche Vereisung an der Copacabana, Hitzeausbrüche in Hong Kong, Flutwellen in den Emiraten. Schnell zeigt sich, dass der Fehler im System liegt. Das Projekt Dutch Boy ist von einem Virus befallen und droht nun selbst zur Gefahr zu werden. Denn wenn die einzelnen Anomalien nicht ausgeschaltet werden, könnten sie sich gegenseitig beeinflussen und als globaler Geostorm verheerende Verwüstungen hinterlassen. Jemand muss im Orbit dafür sorgen, dass die Technik aufgehalten wird. Und wer sollte dazu besser geeignet sein als der Erfinder von Dutch Boy, Jake Lawson. Der allerdings wurde vor einigen Jahren vom Projekt entbunden. Und zwar ausgerechnet von seinem Bruder Max, der nach wie vor vom Boden aus für das Satellitensystem verantwortlich ist.

Schöne Vorstellung, dass die Technik kittet, was der Mensch zerstört hat. Freilich bleibt immer die Frage der Beherrschbarkeit solcher Anlagen, um so mehr, wenn sie über Wohl und Wehe des gesamten Planeten entscheiden. Doch soweit geht Dean Devlin gedanklich mit seinem Streifen nicht. Er wählt einen deutlich simpleren Ansatz, dem das Geschehen folgt. Damit wird ganz sicher Potential der Geschichte verschenkt. Denn was der Zuschauer zu sehen bekommt, ist ihm in Varianten schon mehrfach vorgeführt worden. Nur dieses Mal geht es eben ins All. Das ist wirklich neu und im Prinzip auch sehr ordentlich umgesetzt worden. Mit Gerard Butler allerdings hat man immer das Gefühl, dass nichts unerwartetes passiert und so kommt es dann auch. Er ist eben der nette Typ, der fast alles im Griff hat und am Ende des Tages alle Turbulenzen übersteht. Da macht „Geostorm“ keine Ausnahme. Storyseitig also halten sich die Innovationen in Grenzen, die Spannung leider auch. Technisch ist das Geschehen sehenswert umgesetzt worden und kann mit schönen Totalen von einstürzenden Wolkenkratzern und explodierenden Raumstationen glänzen.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 109 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Dean Devlin; Gerard Butler, Jim Sturgess, Alexandra Maria Lara; USA 2017