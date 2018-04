Linke erzählt Geschichte der Befreiung

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Linke lädt für Sonntag, 22. April, zu einem Gedenken an den Tag der Befreiung Hohen Neuendorfs am sowjetischen Ehrenmal ein. Anlässlich des 73. Jahrestags will der Stadtverband sich um 10 Uhr an der Ecke Berliner und Schönfließer Straße am Ehrenmal treffen. Dort soll erstmals auch die Geschichte des Oberstleutnants der Roten Armee, Michail Petrowitsch Elisarow, erzählt werden, teilte Angelika Stobinski mit. Er starb am 2. Mai 1945 und wurde mit anderen Kampfgefährten auf dem Gedenkort im Zentrum der Stadt beigesetzt. Mit einer „Friedensfahrt“ soll ein Fahrradkorso anschließend zum polnischen Ehrenmal in der Käthe-Kollwitz-Straße führen. Die Linke will damit in „Tagen der Zuspitzung des Konflikts in Syrien, in Zeiten der zunehmenden Konfrontation zu Russland“ ein Zeichen für Frieden, Verständigung und Besonnenheit setzen und an die Soldaten erinnern, die zum Teil ihr Leben gelassen haben.