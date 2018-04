Union verpasst Befreiungsschlag

Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) „Gib niemals auf und glaub an Dich.“ Das war das Motto von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin am Sonnabend im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Und die Alte Försterei trug Rot. 20 000 T-Shirts mit dem Schriftzug, die auch an den Gewinn des FDGB-Pokals vor 50 Jahren erinnern sollten, wurden an die Fans der Eisernen kostenlos verteilt. Es war ein grandioses Schauspiel, doch es verfehlte seine Wirkung ein wenig. Gegen die ebenso abstiegsbedrohten Schwaben reichte es wieder nur zu einem 1:1.

Die Wuhlheider können ihre Heimspiele offenbar nicht mehr gewinnen. Das Remis gegen Heidenheim war nun schon das vierte Unentschieden in der Alten Försterei in Serie. Die Folge ist, dass die Berliner den erhofften Befreiungsschlag verpasst haben und mit nur vier Punkten Vorsprung weiter ungewollten Kontakt zum Relegationsplatz 16 halten.

Union-Trainer André Hofschneider entschied sich, anders als beim 1:0 auf St. Pauli, statt einer Dreier- für eine Viererkette als Defensivverbund. Für den gesperrten Marvin Friedrich rückte Peter Kurzweg in die Mannschaft. Für den Defensivspieler war es der erste Startelf-Einsatz seit Monaten. Der letzte datiert ausgerechnet vom 3:4 im Heimspiel gegen die Heidenheimer. Er spielte im Mittelfeld auf der linken Seite einer Raute, zentral defensiv agierte der routinierte Stefan Fürstner, rechts Kapitän Felix Kroos und auf der zehn Dennis Daube.

Ein Offensivspektakel boten beide Mannschaften allerdings nicht. Sicherheit und das Vermeiden eines Fehlers standen im Fokus. "Wir müssen sowohl Ecken als auch Standards in Tornähe vermeiden", hatte Hofschneider vor der Partie gewarnt. Einige Ecken für die Heidenheimer gab es zwar in der Anfangsphase, die aber gefahrlos verpufften. Die spektakulärste Aktion in der ersten Viertelstunde war die Auswechslung von Heidenheims Marc Schnatterer. Für die Gäste aus dem Süden ein herber Schlag, den dem Team fehlte nicht nur der Kapitän, sondern auch ein torgefährlicher Mittelfeldspieler. Der Standardspezialist verletzte sich nach einem Kopfball-Duell mit Kristian Pedersen am linken Oberschenkel (11.) und wurde durch Dennis Thomalla ersetzt.

So mussten die Zuschauer bis zur 24. Minuten warten, ehe zumindest den Berliner Fans der Torschrei auf der Zunge lag. Kurzweg bediente Simon Hedlund, doch der Stürmer verzog aus spitzem Winkel knapp. Es war indes keine Initialzündung für die Partie. Union besaß zwar 70 Prozent Ballbesitz, machte daraus aber außer Fehlpässen im letzten Drittel rein gar nichts. Und die Gäste stellten ihre Offensivbemühungen gleich ganz ein, zumal selbst ein Freistoß aus 18 Metern von Nikola Dovedan in der Berliner Mauer landete (38.).

Mit Beginn der zweiten Hälfte schienen die Gäste ihre allzu defensive Haltung etwas aufzulockern. Wohl auf, weil sie merkten, dass hier mehr zu holen war, als ein torloses Remis. Immerhin kamen sie mit zwei Distanzschüssen von Robert Strauss und Dovedan den Berliner Tor so nahe wie im bisherigen Spielverlauf noch nicht. Die Platzherren wirkten weiterhin merkwürdig gehemmt. Und als Steven Skrzybski einmal links durch war, verstolperte Kurzweg den Ball, statt ihm den freistehend Hedlund zu überlassen (54.).

Besser machten es die Heidenheimer. Dovedan zog im Konter auf und davon und vollendete in die entfernte Ecke zur 1:0-Führung für die Schwaben (59.). Für das Nervenkostüm der Unioner eine grauenvolle Entwicklung. Die Fehler im Spielaufbau häuften sich und waren teilweise eklatant. Die aufmunternden Gesänge der Anhänger wirkten schon wie Fatalismus. Und wenn Robert Glatzel im nächsten Konter nicht knapp verzogen hätte, wäre schon frühzeitig die Entscheidung für die Gäste gefallen.

So durften die Köpenicker weiter auf einen Punkt hoffen, doch auch mit ihren wenigen Chance trieben sie weiter Schindluder – etwa als Pedersen nach einer Ecke knapp am Ball vorbeirutschte (68.). Hofschneider riskierte nun alles und gewann. Er brachte für die defensive Kurzweg und Fürstner die Angreifer Philipp Hosiner und Kevin Prince Redondo. Und das Duo schlug prompt ein. Hosiner als Vorlagengeber und Redondo als Kopfball-Torschütze gelang der wichtige Ausgleich (74.).

Nun schien der Knoten geplatzt. Hosiner zielte kurz darauf nur knapp über das Tor und der Druck auf das Tor der Heidenheimer wuchs. Doch die Schüsse von Skrzybski und Gogia aus der zweiten Reihe gerieten zu zentral, um Torwart Kevin Müller vor Probleme zu stellen. Und so sicherten sich die Unioner nur einen Punkt und verpassten den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Zittern ist in der Wuhlheide weiter angesagt. Aber Eiserne geben ja bekanntlich nie auf.