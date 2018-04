Andreas Wendt

Elstal (MOZ) In Elstal hat es beim Start einer neuen Achterbahn eine Havarie gegeben. Demnach mussten Gäste aus einer Gondel auf Karls Erlebnishof evakuiert werden.

Die Bahn stand mehrere Stunden still. Mitte April war bereits ein Elektriker von einer vorbeifahrenden Gondel schwer am Kopf verletzt worden. Die Achterbahn ist die einzige in Brandenburg und hat inklusive eines neuen Erlebnisbereichs neun Millionen Euro gekostet.