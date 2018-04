Der etwas andere Stall

Silvia Passow

Schönwalde (MOZ) Kaum eine Fliege im Stall, heißt weniger ausmisten. Da bleibt mehr Zeit für die eigentliche Leidenschaft des Pferdefreundes, das Reiten! "Warum lassen wir unsere wunderschönen Tiere in der Toilette wohnen?" Ingeborg Schwenger wählt klare Worte. Es geht um Pferde. Essen, schlafen, stehen und nun ja, auch äppeln, alles in der Pferdebox.

Üblicherweise landen Pferdeäpfel und Urin im Stroh, weshalb regelmäßiges Stall ausmisten zur obersten Pflicht jedes Pferdebesitzers gehört. Der Mist landet auf dem Misthaufen, der Weg dorthin muss selten erklärt werden, im Regelfall folgt man einfach der Nase. Auf dem Landgut Schönwalde bedarf es einer wegweisenden Erklärung, der große Misthaufen hinter den Ställen sondert kaum Geruch ab.

Als Ingeborg Schwenger vor über zehn Jahren das Landgut Schönwalde übernahm, brachte sie auch ihre Pferde mit. Schwenger ist Ärztin, mit Biochemie und Toxikologie kennt sie sich aus. Neben dem Geruch, den Gasen, die bei der Fäule von Ausscheidungen entstehen, sprach aus ihrer Sicht, noch ein Grund gegen die Nutzung von Stroh. Es wird nicht nur als Einstreu verwendet, es landet auch auf dem Speiseplan der Pferde. Sie futtern es auf und mit ihm die darauf vorkommenden Spritzmittel und Pestizide. Und zu guter Letzt: Schwenger wollte mit ihrem Produkt auch die Böden der Region schonen. Eine neue, andere Einstreu entwickeln, das war die Grundidee. Kompostierbar sollte die zu entwickelnde Einstreu sein und praktikabel. Schwenger unterscheidet zwischen Faulkeime und Rottekeime. Die übel riechenden Faulkeime ausschalten und gleichzeitig die Rottekeime aktiven. Dazu wollte Schwenger zunächst die physikalische Trennung von Urin und Kot gewährleistet haben. Sie entwickelte hierfür Pellets, welche auf dem Boden der Box, unter Zugabe von Wasser, eine Matte bilden. Der Urin des Tieres sickert ein, der Pferdeapfel landet oben drauf und muss nun nur noch abgesammelt werden. So kommt statt viel Mist pro Tag und Tier nur eine halbe Schubkarre mit Pferdeäpfeln zu Stande. "Ein naturnaher Katalysator perfektionierte die Einstreu", sagt Schwenger. Besuch im Stall. Was gleich auffällt, keine Fliegen hier, nicht eine. Was schwirrt sind die Schwalben aber von Fliegen keine Spur. "Faulkeime sind der Trigger für Fliegen. Man kennt das vielleicht aus dem Krimi, da kann der Kriminalbiologe anhand der Fliegenlarven den Todeszeitpunkt bestimmen. Fliegen gehören zu den Verwesungshelfern", erklärt Schwenger. Und noch etwas, es riecht nicht nach Stall. Pferdegeruch sicher, hier wohnen schließlich Tiere, aber kein Kot oder Uringeruch. Auf den Böden der Pferdeboxen liegt eine dicke, braune Matte, optisch eine Mischung aus Turnmatte mit Rollrasen, nur in mittelbraun. Um ein Stück aus der Matte zu holen, muss Schwenger die Heugabel zur Hilfe nehmen. Der Boden ist weich, doch die Matte ist fest. Etwas Geruckel und sie hat ein Stück aus der Matte herausgebrochen. Sie reicht es herum. Trocken fühlt es sich an, und weich. Schwenger nimmt das Stück wieder an sich, wirft es in die Luft, geräuschlos fällt es zu Boden. "Sehen sie?" Sie wartet einen Moment, denn tatsächlich war nicht viel zu sehen. "Nichts ist aufgewirbelt, kein Feinstaub. Das ist von Vorteil für Allergiker." Warm soll die Einstreu auch halten und die Unfallgefahr für die Tiere minimieren. Anders als Stroh verrutscht die feste Matte nicht. Schwenger hat in ihrem Stall die Einstreu seit sechs Jahren in den Boxen. Es ist noch die Erste. Die Pferdeäpfel werden abgesammelt, nasse Teile aus der Matte gestochen, getrocknet und werden dann weiterverwendet. Zwischendurch wird aufgefüllt. Die Einstreu wird nur an Pferdebesitzer verkauft, deren Tiere tagsüber draußen sind. Zum einem, weil Schwenger meint, dass dies ohnehin zur artgerechten Haltung gehört, zum anderen, weil hier auch die Grenzen für ihr Produkt liegen. "Die eierlegende Wollmilchsau verkaufen auch wir nicht." Fragen zum Thema? Unter. info@hippodung.com erfahren Interessierte mehr. Oder direkt bei Dr. Ingeborg Schwenger auf dem Landgut Schönwalde, Dorfstraße 31, 14621 Schönwalde. Tel.: 030/65217989 Mail.: info@daslandgut.de