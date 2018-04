Aufgelöste Hegegemeinschaft spendet Restgeld

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Die Hegegemeinschaft „Ruppiner Heide“ hat sich im März aufgelöst. Übrig bleiben 533 Euro für eine Spende. Und die bekam in dieser Woche das Ruppiner Hospiz, das sich um Menschen kümmert, die aufgrund ihrer Krankheit ihren letzten Lebensweg gehen müssen.

Die Leiterin der Einrichtung, Renate Schwarz, kann das Geld gut gebrauchen. Erst kürzlich war auf dem Gelände ein neuer Garten der Erinnerung entstanden. Er war im vorigen Herbst angelegt worden – mit Verbundsteinpflasterfläche, neuen Beeten, die in diesem Jahr ihre ersten Blühpflanzen haben sollen, und auch Bänken. „Wir wollen noch ein bisschen mehr anlegen und außerdem noch etwa Symbolisches erwerben, das wird dann hier zentral aufstellen können“, so Schwarz. Dafür komme jede Spende recht.

Die Hegegemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Jagdbezirken. Mitglieder sind Jäger, aber auch öffentliche Einrichtungen wie Bund, Land oder Stadt. Der alte Interessenverband hat sich im März auflösen müssen, weil es nicht gelungen war, einen neuen Vorstand zu finden. Werner Ludwig aus Katerbow, der seit 1992 die Gemeinschaft angeführt hatte, wollte sich zurückziehen, und dass sich niemand fand, der ihm nachfolgte, konnte er nur allzu gut verstehen, wie er vor der Spendenübergabe bekundete: „Die aktuelle Landesgesetzgebung gibt uns weniger Bewegungsfreiheit“, sagte er. Kurz gesagt: Das Land will bestimmen, wie bejagt wird, und lässt Beeinflussung durch die, die tatsächlich bejagen, so gut wie nicht zu. „Deshalb haben wir keinen gefunden, der gesagt hat: Ich mache weiter“, so Ludwig.

Mittlerweile haben sich kleinere Hegegemeinschaften gebildet, die sich ganz neu aufstellen mussten. Deshalb konnte über die Vermögensmasse der alten Gemeinschaft frei verfügt werden – so lange es sich um private Mitglieder handelt. „Die Beträge von Bund, Land und Stadt mussten wir zurückzahlen, weil es Steuergelder sind“, so Ex-Schatzmeister Dietmar Bünger. „Aber viele Private haben verzichtet.“ Und deshalb konnten die Jäger zeigen, wie gemeinnützig sie sind.

Schwarz hat es gefreut. Und sie dachte daran zurück, dass auch Waidmänner bisweilen das Angebot des Hospizes wahrnahmen: „Ich kann mich erinnern, wie mancher noch die Jagduniform auf seinem letzten Lebensweg anziehen wollte.“ Die Leidenschaft der Jagd bleibt eben doch ungebrochen und tief im Menschen drin – egal welche Hegegemeinschaft es gibt.(crs)