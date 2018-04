Unbefriedigend

Silvia Passow

Falkensee (MOZ) Im Dezember des vergangenen Jahres trafen sich Menschen mit und ohne Behinderung zu einem Workshop, dessen Ziel es war, noch offene Fragen zum Teilhabeplan zu benennen und weitere Anregung zu sammeln. Moderiert wurde dieses Treffen von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Falkensee, Manuel Dörnenburg. Ein für Carola und Hans-Joachim Szymanowicz unbefriedigendes Treffen. Doch wo genau liegt aus ihrer Sicht der Stein des Anstoßes?

Hans-Joachim Szymanowicz (73) weißt zunächst auf die Behindertenrechtskonvention (BRK) der UN hin. "Hier geht es um Menschenrechte und die sind nicht verhandelbar." Seit 2009 ist sie in Deutschland rechtskräftig. Abgeleitet aus den allgemeinen Menschenrechten. Es geht um Inklusion und der Forderung nach der vollen, gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen. Die Inklusion geht von der Besonderheit jedes einzelnen Menschen aus und meint die barrierefreie Anpassung in allen Sozialräumen an die Menschen.

Barrieren kann es viele geben. Wie sehen die Barrieren für die Familie Szymanowicz aus? Carola Szymanowicz (72) ist von Geburt an gehörlos, taub. Sie wurde, wie sie sagt: "Normal eingeschult. Ich wurde zur Selbständigkeit erzogen." Carola Szymanowicz spricht klar, ihre Stimme der Geräuschkulisse angepasst. Sie lernte, erzählt sie, das Sprechen erst richtig über das Lesen und Schreiben. Sie hat studiert, ist Diplom-Ingenieurin für Maschinenbau. Vor einigen Wochen war sie im Bürgeramt und blieb im Fahrstuhl stecken. Sie drückte den Notfallknopf, die Stimme, welche sich nun nach dem Grund für den Notruf erkundigte, hörte sie nicht. "In diesem Moment wäre eine visuelle Information, ein Display wirklich hilfreich gewesen", sagt sie. Im Alltag ersetzt sie das Hören durch andere Sinne. Im Straßenverkehr, beim Überqueren einer Kreuzung zum Beispiel, achtet sie auf die Menschen in ihrer Umgebung. Ein mit Blaulicht fahrendes Einsatzfahrzeug hört sie nicht, sie erkennt aber die Reaktion ihrer Mitmenschen und passt sich an. Und wenn niemand da ist, an dem man sich anpassen könnte? "Ja, auch dafür wäre ein optisches Signal sehr hilfreich", sagt sie.

Hans-Joachim Szymanowicz war die meiste Zeit seines Lebens gesund. Die Einschränkungen kamen mit den Jahren, aktueller Grad der Behinderung 80 Prozent. Die Wirbelsäule, Magenkrebs, der Magen wurde entfernt. "Sozialraum sagt es, das ist auch ein Café oder Restaurant. Leider ist nur in wenigen Fällen das angebotene Essen auf Menschen ohne Magen angepasst." Auch er ist politisch aktiv, seit 2008 Mitglied der SPD, wie seine Frau auch. Und gemeinsam mit seiner Frau und ihren lerneingeschränkten Sohn, setzt er sich für die Rechte behinderter Menschen ein.

Was aber stört sie am Teilhabeplan der Stadt? "Die Politik ist noch in der Integration. Wir wollen Inklusion - für alle, auch für mehrfach und schwerstbehinderte Menschen." Vorschläge? Blindenschrift im Alltag, zum Beispiel im Restaurant. Carola Szymanowicz würde sich wünschen, dass jedes Kind in der Schule die deutsche Gebärdensprache lernt. Auch im Dienstleistungsgewerbe wären Kenntnisse der Gebärdensprache von Vorteil. Maschinen zur Übersetzung steht sie kritisch gegenüber. "Auch ich möchte mit Menschen reden, ihnen dabei ins Gesicht sehen." Im Alltag übersetzt oft ihr Mann, was nicht immer geht. Auch er hat Verpflichtungen, wird mal krank oder hat das Problem, Gesprächen selbst nicht gut folgen zu können, wenn er dabei übersetzt. Im Bezug auf die Teilhabepläne der Stadt fragen sie: "Warum sind so wenig Betroffene dabei? Was fehlt, ist die Mitbestimmung." Und: "Wir meinen, man hätte vorher auch mal die Menschen mit Behinderung fragen sollen, wo ihre Probleme liegen." "Menschen für dieses Thema zu bewegen ist schwer", sagt auch Manuela Dörnenburg. Sie bestätigt, es kamen nur wenig Menschen mit Behinderung zu den Veranstaltungen zum Teilhabeplan. "Warum? Schwer zu sagen. Eingeladen waren sie alle", erklärt sie. "Der Beirat, die Lebenshilfe, Fliednerswerkstätten, der Blinden- und Sehbehindertenverband, auch alle Selbsthilfegruppen." Ein Blick zurück. "Am 7.Dezember 2016 haben die Stadtverordneten Falkensees den Bürgermeister mit der Erstellung eines Konzepts für einen Teilhabeplan beauftragt. Die Erstellung wurde vom Büro für Vielfalt der Stadt Falkensee betreut und fand in enger Kooperation mit dem Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung statt." So steht es im inklusiven Teilhabeplan Falkensee. Für die Umsetzung wurde 2012 der "Offene Treff zur Behindertenkonvention in Falkensee - nichts über uns, ohne uns" ins Leben gerufen. Es gab Demokratiekonferenzen zum Thema. In Arbeitsgruppen wurde erarbeitet, wie Ausgrenzung in Falkensee eigentlich aussieht. Die Ergebnisse wurden aufgenommen, weiter ausgearbeitet und auch der besagte Workshop im Dezember war eine Folge dieser Demokratiekonferenzen. Im selben Dokument wird auch der weitere Beteiligungsprozess zum Teilhabeplan erläutert. "Schon der Name sagt es: Ein Teilhabeplan ist nur dann ein echter Teilhabeplan, wenn bei seiner Entstehung alle Bevölkerungsgruppen aktiv mit einbezogen werden."

Bei der Demokratiekonferenz im November 2016 ging es um die Inklusion aller Menschen mit Handicap - körperlich wie geistig, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Fluchterfahrungen, Homosexuelle, arme Menschen und einige mehr. Also um sehr viele Menschen und deren Inklusion. Man hätte auch zu jeder betroffenen Gruppe Arbeitsgruppen bilden können, erklärt Dörnenburg hierzu. Die einzelnen Ergebnisse wären dann in den Teilhabeplan eingeflossen. "Vielmehr haben wir die Ergebnisse der Demokratiekonferenz in den Teilhabeplan einfließen lassen. Weitere Vorschläge wurden gesammelt und es gab Diskussionen im Beirat für Menschen mit Behinderung und auch im Offenen Treff. Im Dezember 2017 wurde der Plan dann der Öffentlichkeit noch einmal vorgestellt. "Inklusion für alle, das wollen wir auch", sagt Hans-Joachim Szymanowicz. "Jeder hat das Recht mitten in der Gesellschaft zu leben." Szymanowicz sagt weiter: "In Falkensee leben rund 6000 Behinderte, Tendenz steigend." Er würde sich im Rathaus eine eigene Vertretung für die Menschen mit Behinderung wünschen. "Und auch im Landkreis müssten wir als Beirat vertreten sein. Menschen mit Behinderung sind politisch nicht vertreten."