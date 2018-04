Prävention vor Missbrauch

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Die katholische St. Bonifatius-Kirchengemeinde, zu der etwa 1000 Menschen in Erkner, Woltersdorf und Umgebung gehören, hat ein Schutzkonzept zur Prävention von sexualisierter Gewalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erarbeitet. Es wird in nächster Zeit veröffentlicht.

Seit 2002 werden im Erzbistum Berlin, zu dem die St. Bonifatius-Kirchengemeinde gehört, Meldungen über Vorwürfe sexueller Übergriffe an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch Kleriker und andere kirchliche Mitarbeiter systematisch erfasst. Die Auflistung zeigt, dass es seit 1947 bis Ende vergangenen Jahres 59 Fälle gab. Für Erzbischof Heiner Koch Grund genug, alle Pfarrgemeinden und Einrichtungen zu beauftragen, auf der Basis der Präventionsordnung des Erzbistums eigene Schutzkonzepte zu entwickeln.

In der Bonifatius-Gemeinde, in der es bisher keinen Fall gegeben hat, wie Pfarrer Hansjörg Blattner berichtet, ging die Arbeit an dem Konzept bereits vor seinem Amtsantritt im September 2016 los. Blattner zählt zu einem Kernteam von fünf Mitarbeitern, die das fünfseitige Papier nach festen Rahmenvorgaben und in Abstimmung mit den Nachbargemeinden erstellt haben. Zu den Vorgaben zählt laut Burkhard Rooß, Beauftragter des Erzbischofs zur Prävention von sexualisierter Gewalt, dass kirchliche Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und an einer Präventions- und Interventionsschulung teilnehmen müssen. Im Schutzkonzept der Pfarrei St. Bonifatius, das in nächster Zeit auf der Webseitewww.bonifatius-erkner.de veröffentlicht werden soll, gibt es diverse Verhaltens- und Organisationsregeln: Zur Achtung vor der Privat- und Intimsphäre heißt es beispielsweise, dass ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiter „im Rahmen der Gemeindearbeit begleitete Kinder und Jugendliche nicht allein oder zu zweit in ihre Privaträume“ einladen. Zum „Umgang bei Verdacht“ steht darin, dass jedem Hinweis auf die Gefährdung eines Kindes oder eines Jugendlichen durch Gewalt, insbesondere sexualisierte Gewalt, nachgegangen und jeder Verdacht aufgeklärt werden müsse.

In der Bonifatius-Gemeinde gebe es für Betroffene zwei Ansprechpartner, einen Mann und eine Frau, die angerufen und per E-Mail angeschrieben werden können. Die Kontaktdaten sollen mit dem Konzept veröffentlicht werden. „Wir haben aber auch zwei Beschwerdebriefkästen am Eingang zu den Gemeinderäumen und im Eingangsbereich der Kirche aufgehängt“, sagt Blattner. Ihm und den Mitverfassern des Konzepts gehe es nicht darum, „alle Mitarbeiter unter einen Generalverdacht zu stellen. Es geht uns um eine Sensibilisierung für das Thema und darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es so etwas auch bei uns geben kann. Wir wollen die Achtsamkeit gegenüber den Kindern und Jugendlichen fördern und stützen“, erklärt der Pfarrer. Und weiter: „Unser Konzept soll deutlich machen, dass es hier für Menschen, die Böses im Schilde führen, keinen Raum gibt.“

Es sei wichtig, alles Mögliche zu tun, um Missbrauchsfällen zu begegnen und vorzubeugen. „Wenn wir alle im Vorfeld sensibilisiert sind, dann ist das ja gewissermaßen auch schon eine Art der Prävention.“