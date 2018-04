20 Jahre „Freier“ und 100 Abonnements

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Ab Mai liest die Altlandsberger Bierkönigin Wioletta Lasch die Printausgabe der Märkischen Oderzeitung, Lokalausgabe Strausberg. „Ich habe festgestellt, dass es einfach schöner ist, die gedruckte Zeitung in der Hand zu halten und aufschlussreiche Sachen, die auch Freunde und Verwandte interessieren, einfach mal rumgehen zu lassen oder auszuschneiden als Erinnerung“, begründet die junge Geschäftsfrau ihre Entscheidung für ein Abonnement.

Bislang hatte sie sich immer die Ausgabe gekauft, in der ein schönes Foto von ihr erschienen war, aber manchmal komme sie eben nicht dazu oder vergesse es, und Tage später sei die Zeitung dann eben weg. „Und nur im Internet zu lesen, ist mir zu flüchtig, das hebt man sich ja auch nicht auf“, merkt sie noch an. Den Weg zum Abo geebnet hat ihr Jörg Jankowsky, ein Freund, der ihr bei der Öffentlichkeitsarbeit als Bierkönigin schon viel geholfen hat. Er besorgte zunächst ein Probeabo der Strausberger Ausgabe und erläuterte ihr die Vorteile.

Nicht zum ersten Mal, denn Jörg Jankowsky gehört auch zu besonderen Freunden der Strausberger Lokalredaktion, wie deren Leiter Detlef Klementz am Freitag betonte. Aus gutem Grund: Wioletta Lasch ist die 100. MOZ-Leserin, die Jörg Jankowsky für ein Abonnement gewonnen hat. Klementz gratulierte dem unermüdlichen Leser-werben-Leser-Teilnehmer mit einem Blumenstrauß.

Daneben ist der 55-Jährige der Redaktion aber auch als freier Mitarbeiter in Sachen Fußballberichterstattung zum SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf unersetzlich – seit genau 20 Jahren! „Im April 1998 habe ich angefangen, die ersten Artikel über die Bundeswehr und Fußball für die MOZ zu schreiben“, erinnert sich Jörg Jankowsky.

Damals arbeitete er in der Pressestelle der Wehrbereichsverwaltung VII und absolvierte ein Praktikum in der Lokalredaktion. „Dort lernte ich, wie so eine Lokalausgabe überhaupt entsteht, wie Informationen zur Redaktion kommen und dort verarbeitet werden, damit sie am nächsten Tag in der MOZ stehen“, erinnert er sich. Detlef Klementz betonte: „Jörg Jankowsky hat uns wirklich sehr geholfen, da wurde es Zeit, mal ganz herzlich Dankeschön zu sagen.“