Unbezahlbares Geburtstagsgeschenk

Fingerfertigkeit gefragt: Silke Keller (l.) bringt sagenhafte Ideen für die verschiedenen Handpuppen mit und leitet Frauen des Handarbeitskreises an. Ingrid Scholze (2. v. l.) bastelt gerade ein Geißlein. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Frauenhagen (MOZ) Der Frauenhagener Handarbeitskreis arbeitet wieder einmal an einem anspruchsvollen Projekt. Die Frauen basteln als Geschenk zum diesjährigen Kita-Jubiläum kunstvolle Handpuppen.

Die Handarbeitsgruppe und die Kita Miezekatz sind Nachbarn im Frauenhagener Gutshaus. Die Frauen haben schon einige schöne Sachen für die Mädchen und Jungen gemacht, zum Beispiel einen Patchwork-Wandbehang mit Spielzeug, Tieren und Pflanzen. In diesem Sommer feiert die Kita ihren 65. Geburtstag. Da versteht es sich fast von selbst, dass das Präsent wieder selbst gemacht wird.

Seit etwa vier Wochen hat sich der Raum des Handarbeitskreises in eine Handpuppen-Werkstatt verwandelt. Die ersten Exemplare sind schon fertig. Eine Puppe wird immer schöner als die andere. Bei aller Erfahrung der Frauen mit filigranen Arbeiten ist es erstaunlich, was sie diesmal zustande bringen.

Nachdem die bisherige künstlerische Leiterin, Marita Bachmaier-Werdin, wegzog, hatte sich die Gruppe an Silke Keller gewandt, die zwischenzeitlich wegen Arbeit und Krankheit pausierte, und sie für das Projekt zurückgeholt. Ein Glücksgriff, wie sich zeigt. Silke Keller arbeitet im Geschäft „Meine Strickwelt“ in Schwedt und stellt selbst Puppen her, anfangs für die eigenen Enkel, jetzt auch für Kunden. Sie bringt einige Materialien für die Handpuppen mit. Den Rest steuern die anderen Frauen aus dem Haushalt bei, zum Beispiel Kindersachen, aus denen Puppenbekleidung entsteht. Der runde Kopf eines dicken Mondes war einmal ein Thrombosestrumpf. Die Füllmasse stammt aus Kissen.

Bis Anfang Juli ist noch Zeit zum Basteln. Neben dem Kasper entstehen vor allem Figuren, mit denen die Kita-Kinder Märchen nachspielen können. Für ihr Puppentheater können die Mädchen und Jungen diese gut gebrauchen. Die Puppen, die mit einem Stiel geführt werden, müssen aber auch sehr robust und stabil sein, damit sie lange halten.

Mit ihrer Hände Arbeit erwecken die Frauen Rotkäppchen, Schneewittchen, die sieben Zwerge, Hänsel und Gretel, Mond und Sterne, Hasen, Hexen, König und Königin, den Wolf und die sieben Geißlein zum Leben. Und das alles mit viel Liebe zum Detail. Die Gesichter der Puppen malt Silke Keller selbst, und zwar so kunstvoll wie eine Porzellanmalerin das gute Meißner Geschirr. Zum Schluss wird eine Holzstricknadel als Führungsstab an der Puppe verklebt.

Auch Männer helfen bei der Fertigstellung des Geburtstagspräsentes, erzählen die Frauen. Gerolf Rother baut beispielsweise ein Gestell zur ordentlichen Aufbewahrung der Handpuppen.

Bei der Feierstunde zum Kita-Jubiläum werden die Puppen übergeben. Die Frauen freuen sich jetzt schon auf die Reaktion der Kinder. „Strahlende Kinderaugen zu sehen ist das Wichtigste“, sagt Silke Keller. Wer die Handarbeitsfrauen mittwochabends bei der Arbeit beobachtet, der weiß, wie wertvoll und unbezahlbar dieses Geschenk sein wird.