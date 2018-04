1300 Stadtführungen gebucht

Dieter Gutsche

Beeskow In der vergangenen Woche haben die Stadtführer im Zuge einer Beratung beim Tourismusverein das vergangene Jahr ausgewertet und einen Ausblick auf die Saison 2018 gewagt. 2017 sei ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen, bilanzierten die Gästeführer. Insgesamt gab es 54 gebuchte Stadtführungen mit rund 1300 Teilnehmern. Zirka 150 Gäste wollten es spezieller. Sie nahmen an sieben themen­orientierten Führungen teil, etwa zum Frauentag oder zum Thema Stadtsanierung. Einen großen Boom erlebten auch die Nachtwächterführungen, an denen nochmals insgesamt mehrere hundert Personen teilnahmen. So wurden drei Nachtwächter- und zwei Eventführungen angeboten. Hinzu kamen noch zehn individuell bestellte Nachtwächterführungen von Firmen und Privatgruppen. Sechs aktive Stadtführer vermitteln den Gästen Interessantes zur Stadthistorie, den Sehenswürdigkeiten und zum Leben in der Stadt. Besonders zu den großen und Event-Nachtwächterführungen begeisterte die Stadtführergilde mit schauspielerischen Einlagen und neuen Ideen das Publikum.

Zur Stadtführergilde zählen Brigitte Huget-Sager, Kerstin Krause, Cornelia Gödicke, Hans Joachim Stegemann, Udo Ladewig und Dieter Gutsche. Neue Mitstreiter seien jederzeit herzlich willkommen. Im Herbst findet hierzu ein Ausbildungskurs statt, zu dem es schon die ersten Anmeldungen gibt. „Wenn Sie Interesse haben und mitmachen möchten, melden Sie sich in der Tourist-Information im Rathaus“, bittet Stadtführer Dieter Gutsche. Neben den zahlreichen Stadtführungen für Reisegruppen wird es von Mai bis September jeden ersten Freitag im Monat um 16 Uhr eine öffentliche Stadtführung geben. Treffpunkt ist die Tourist-Info am Rathaus. Mit vier Euro (Erwachsene), und zwei Euro für Kinder können Interessierte mitmachen.

Neu werden auch Führungen entlang der Stadtmauer angeboten. Mit Mutter Triepke (Brigitte Huget-Sager) geht es entlang der Stadtmauer mit dem Besuch in „Hahn‘s Imkerei“ am Storchenturm, wo die Gäste vieles über den Honig erfahren und ihn auch als schmackhaftes Andenken erwerben können. Die nächsten Termine sind am 9. Juni und am 14. Juli jeweils um 14 Uhr ab Rathaus. Die nächsten Großen Nachtwächterführungen sind am 5. Mai um 20 Uhr und am 2. Juni um 21 Uhr.