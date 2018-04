Neues Verkehrskonzept in Arbeit

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wie ist das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs? Sollen Tempo-30-Zonen eingerichtet werden? Und welchen Stellenwert haben zum Beispiel Radfahrer? Für die Stadt Eisenhüttenstadt soll ein Verkehrsentwicklungskonzept erarbeitet werden, in dem es auf die oben genannten Fragen möglicherweise Antworten geben wird. Damit dieses Papier nicht nur von Experten erstellt wird, sondern auch die Bedürfnisse und Anregungen der Einwohner berücksichtigt werden, ist im Vorfeld auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen.

Ein Baustein ist eine Informationsveranstaltung, die am Dienstag, um 17 Uhr, im Stadtteilzentrum „offis“ (am Busbahnhof) stattfindet. Dabei wird über das Vorhaben berichtet. Unter anderem geht darum, schon im Vorfeld unterschiedliche Interessen festzustellen. Wie gewährleistet man zum Beispiel die persönliche Mobilität und auf der anderen Seite die Belange des Umweltschutzes. Wie kann man den öffentlichen Nahverkehr – zum Beispiel die Buslinien – so gestalten, dass möglichst viele davon profitieren, dass auch der Tatsache Rechnung getragen wird, dass immer mehr Ältere dies nutzen und auf der anderen Seite das Angebot finanzierbar bleibt. „Hier gilt es gleichermaßen Kompromisse zu finden und Festlegungen zu treffen, die für die längerfristige Entwicklung verbindlich sind. Vor allem soll der Verkehrsentwicklungsplan die künftige Gestaltung der Verkehrssysteme hinsichtlich ihrer Integration in die Stadtentwicklung festlegen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu der Veranstaltung.

Parallel läuft noch bis 24. Mai eine Umfrageaktion. Wer will kann sich daran beteiligen. Auszufüllen sind sieben Blätter. Unter anderem muss man mögliche Handlungsfelder bewerten, aber auch Einzelmaßnahmen und mögliche Zielstellungen, die in einem Leitbild einfließen sollen. Die Ergebnisse sollen auch Hilfestellung sein, um ein Leitbild zu formulieren und Schwerpunkte zu setzen. Dabei kann eine Rolle spielen, welche Handlungsfelder im Verkehrswesen näher betrachtet werden sollen, welche Gebiete verstärkt unter die Lupe genommen und welche Gruppen bei der Verkehrsplanung künftig besonders berücksichtigt werden sollen. Aber es geht auch darum Entwicklungstrends zu benennen.

Die Fragebögen liegen im Rathaus im Bereich Stadtentwicklung/Stadtumbau in der 3. Etage in Zimmer 311 öffentlich aus. „Der Fragebogen kann dort eingesehen, ausgefüllt und abgegeben werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch im Internet ist das Papier zu finden, kann dort runtergeladen werden: unter www.eisenhuettenstadt.de/Leben und Wohnen/Stadtentwicklung/Verkehrsplanung.