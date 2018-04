Christopher Braemer

Neuzelle (MOZ) „Das Interesse war ungemein groß, unsere Schüler haben nicht nur die Möglichkeit bekommen, ihr Englisch zu verbessern, sondern auch einen Einblick in die Kultur erhalten“, sagte eine Sprecherin des Gymnasiums am Freitagnachmittag.

Insgesamt zwölf Schüler und zwei Lehrer von der indischen Schule, die 1997 in dem Staat auf der arabischen Halbinsel gegründet wurde, haben unter anderem am Unterricht teilgenommen und die Region kennen gelernt. Sie wohnen in Gastfamilien und fliegen am Sonntag zurück in ihre Heimat. Bereits im Januar hat eine Delegation das Gymnasium im Stift Neuzelle besucht. Der Austausch ist Teil eines Projektes, das seit 2005 besteht.