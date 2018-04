Grenzenlose Kunst

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ab Mittwoch wird Frankfurt wieder etwas kunstvoller. Zum sechsten Mal wird dann das Festival Art an der Grenze eröffnet, mit Ausstellungen in der Großen Scharrnstraße und einem dichten Begleitprogramm.

Zwei Wochen lang einen Raum zu schaffen, indem sich Künstler und Laien, verschiedene Institutionen und Generationen begegnen. Das schwebt Organisator Daniel Fochtmann vor, wenn er das deutsch-polnische Kunstfestival Art an der Grenze denkt. Und das scheint ihm und seinem Team – soweit ein Blick in das umfangreiche Programm dieses Urteil erlaubt – gelungen zu sein.

Im Kern des Festivals steht auch in seiner sechsten Auflage eine Ausstellung in der Großen Scharrnstraße mit Werken von diesmal 14 deutschen und polnischen Künstlern. „Die Resonanz steigt, diesmal hatten wir schon 60 Einsendungen“, berichtet Fochtmann von der Ausschreibung. Vor kurzem waren es noch rund 30 pro Jahrgang. Die ausgewählten Arbeiten, die ab Mittwoch 18 Uhr bis zum 9. Mai in der Großen Scharrnstraße 23a zu sehen sind, reichen von Malerei und Streetart über Karikaturen bis zu Skulpturen. Auch eine Ausstellung von Kindern der Evangelischen Grundschule wird zu sehen sein, sie haben sich mit dem Thema Grenzerfahrungen künstlerisch auseinander gesetzt.

Doch die Künstler beschränken sich nicht darauf, ihre Werke zu zeigen. Viele bieten Workshops in ihren Spezialgebieten an, in denen man einen Einblick ins Sprühen bekommt, in die Schwarzlicht-Malerei oder das Karikaturen-Zeichnen. Darüber hinaus gibt es begleitende Veranstaltungen wie eine „Art Party“ im Verbuendungshaus Fforst am 27. April, ein Krimidinner am 2. Mai, einen Graffiti-Wettbewerb am 5. Mai (Ausschreibung endet am Sonntag) und eine Führung für Grundschulkinder durch die aktuelle Ausstellung im Packhof. Anmeldungen für diese Veranstaltung am Freitag ab 15 Uhr werden noch bis Mittwoch entgegen genommen (per Mail an art.an.der.grenze@gmail.com).

Ein Höhepunkt des Festivals ist eine Führung zur Kunst in der Großen Scharrnstraße am 6. Mai von 14 bis 16 Uhr. In Zusammenarbeit mit der Europa-Universität und dem Landesmuseum für Moderne Kunst konnten dafür zahlreiche Künstler gewonnen werden, deren Kunst die Straße noch heute schmückt. So wird unter anderem Harald Schulze über sein Wandbild „Boulevardpassanten“ sprechen, auch Gertraude Pohl, Friedrich Stachat, Erika Stürmer-Alex und Michael Voll sind vor Ort.

Das komplette Programm unter http://art-an-der-grenze-ffo.weebly.com/