Eine Million Euro teurer

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mit der Vergabe der ersten Planungsleistungen will die Stadt den Umbau der alten Post in Gang setzen. Die Mitglieder aller Fachausschüsse tun sich damit teils schwer. Vor allem wegen der Baukosten. Statt der rund vier rechnet das Berliner Planungsbüro mit zirka fünf Millionen Euro.

Bereits während des jüngsten Kurstadt-Dialogs hatte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) darüber informiert, dass sich keiner der Wettbewerbsteilnehmer für den Umbau der alten Post an den Kostenrahmen von zirka vier Millionen Euro gehalten hat. In dieser Woche erhielten es die Mitglieder aller Fachausschüsse Schwarz auf Weiß: „Für den Wettbewerb ging man von einem Kostenvolumen von 4 018 800 Euro aus. Ein externer Gutachter hatte alle drei Wettbewerbe begutachtet hinsichtlich der Kosten für das Bauwerk. Das Ergebnis dieses Gutachtens ergab, dass der bereits Erstplatzierte (SHSP Architekten Berlin – d. R.) die günstigste Variante von allen drei Entwürfen darstellte, aber mit knapp einer Million Euro über den Wettbewerbsvorgaben liegt“, heißt es in der Sachdarstellung der Beschlussvorlage zur Vergabe von Planungsleistungen für die Umgestaltung des ehemaligen Postgebäudes.

Ein dicker Brocken, den Verwaltung und Abgeordnete da schlucken müssen. Bei so manchen liegt der schwer. Da half es nur zum Teil, dass Bürgermeister Ralf Lehmann sowohl im Finanz-, als auch im Kurstadtentwicklungsausschuss informierte, dass es dazu einen Workshop mit allen Beteiligten geben wird. Mit dem Ziel, die Kosten zu senken. Möglich ist das wohl nur beim Raumkonzept. Daher müssen alle an den Tisch – die Stadt als Eigentümerin, die Stadt- und Kreisbibliothek „Hans Keilson“, die Stephanus-Stiftung als künftige Nutzer des denkmalgeschützten Gebäudes und das Planungsbüro. Allerdings gab Christian Nörtemann, Fachdienstleiter Gebäudemanagement und Hochbau, im Bildungsausschuss zu: „Wenn wir auf 4,5 Millionen Euro kommen, sind wir gut.“ Die Möglichkeit, auf den Anbau, in dem das Archiv untergebracht werden soll, aus Kostengründen zu verzichten, bietet sich nicht. Die Archiv-Unterlagen dürften wegen Hochwassers nicht im Keller eingelagert werden, sagte er. Und es sei auch nicht in einer der oberen Etagen möglich, da die Decken nicht verstärkt werden könnten.

Damit ist guter Rat teuer. Zwar wird das Projekt großzügig aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz gefördert. Die Stadt muss jedoch einen Eigenanteil aufbringen. Der erhöht sich mit steigenden Baukosten – laut Beschlussvorlage liegt der bei insgesamt 926 100 Euro.

Warum die Baukosten so gestiegen sind, erklärt die Verwaltung auf Nachfragen in den Fachausschüssen mit den explodierenden Preisen auf dem Baumarkt, die bei der Ausschreibung des Wettbewerbs noch geringer waren, als diese heute sind. Und vermutlich noch steigen werden, wenn die Bauleistungen tatsächlich ausgeschrieben werden.

Doch ist ein Ausstieg aus dem Projekt die Alternative? Für den partei- und fraktionslosen Finanzausschussvorsitzenden Peter Glaetzner schon. Wenn er sich die Post anschaue, dann gebe es für ihn dringendere Aufgaben. Zumal der Anbau in der Bevölkerung sehr umstritten sei. Mit den rund 76 480 Euro, die für die Planung jetzt ausgegeben werden sollen, könnte seiner Meinung nach das Feuchtigkeitsproblem im jetzigen Bibliotheksgebäude gelöst werden.

Nichts von einem Ausstieg hält hingegen zum Beispiel Joachim Fiedler, Fraktionsvorsitzender der Linken. Im Kurstadtentwicklungsausschuss sagte er: „Wir haben hier ein Vorhaben, wo wir in der Förderung drin sind. Deswegen kann ich nicht mitgehen, aus dem Projekt auszusteigen.“

Die Empfehlungen: Finanzausschuss: 1 Ja, 1 Nein, 2 Enthaltungen; Bildungsausschuss: nicht beschlussfähig; Kurstadtentwicklungsausschuss: 3 Ja, 1 Nein; Bauausschuss: 3 Ja, 1 Enthaltung