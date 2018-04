Kran verursacht großen Schaden

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte ein Kranfahrzeug mit einer Rohrtrasse, die über der Fahrbahn verläuft“, teilte am Freitag eine Polizeisprecherin mit. Dadurch entstanden Schäden am Fahrzeug und an der Trasse, die laut Polizeiangaben mit rund 50 000 Euro beziffert wurden. Um die Fahrzeugfahrerin kümmerten sich Rettungskräfte. Die Frau konnte aber kurze Zeit später, nach einer ambulanten Behandlung, das Rettungsfahrzeug wieder verlassen konnte.