Grüne wollen Müll reduzieren und fordern Wickeltisch-Pflicht

Berlin (dpa) - Die Berliner Grünen haben der zunehmenden Vermüllung der Stadt den Kampf angesagt. „Wir machen Berlin von der Mülldreckschleuder zur müllfreien Stadt", sagte Landeschef Werner Graf am Samstag auf einem Parteitag in Adlershof. „Entscheidend ist, dass wir den Restmüll drastisch reduzieren." In der Stadt fielen jährlich 800 000 Tonnen Restmüll an, so Graf. Pro Jahr würden allein in Berlin 175 Millionen Einwegbecher verbraucht - 20 000 pro Stunde. „Dieser Irrwitz muss ein Ende haben." Die Landespartei plädierte außerdem für eine Wickeltisch-Pflicht und eine Beschränkungen beim Verkauf von Silvesterböllern.

Die Parteitagsdelegierten beschlossen ein Konzept, das mehr Maßnahmen zur Müllvermeidung vorsieht, etwa den Ausbau von Pfandsystemen für Kaffeebecher. Eine flächendeckende Aufstellung kostenloser Biotonnen soll einen Beitrag zur besseren Mülltrennung leisten. Großen Wert legt die Öko-Partei auf Reparatur und Wiederverwertung alter Produkte, die bisher im Müll oder Sperrmüll landen. Dazu soll ein Gebrauchtwarenhaus nach Hamburger Vorbild gegründet werden. Lokale Initiativen wollen die Grünen finanziell unterstützen.

In einem weiteren Beschluss fordern die Grünen ein konzertiertes Vorgehen gegen den Mangel an Kitaplätzen in der Stadt. Nötig seien unter anderem eine höhere Bezahlung von Erziehern, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und mehr Ausbildung. In der Vergangenheit sei hier zu wenig passiert, kritisierten etliche Redner, ohne die zuständige Senatorin Sandra Scheeres vom Koalitionspartner SPD beim Namen zu nennen. „Kinder sind unsere Zukunft“, sagte Kita-Leiterin Evelin Giese aus Nikolassee als Gastrednerin. „Reden Sie nicht nur darüber, tun Sie was.“

Den Vorschlag von Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller für ein solidarisches Grundeinkommens lehnen die Grünen ab. „Ja, klar klingt solidarisches Grundeinkommen toll, aber am Ende ist das doch alter Wein in neuen Schläuchen“, sagte Parteichefin Nina Stahr. „Wir wollen keine Sanktionen bei Hartz IV, sondern eine Grundsicherung, die allen Menschen zusteht“, betonte sie. Erster Schritt müsse die Einführung einer Kindergrundsicherung sein. Nach Müllers Vorstellungen könnten Langzeitarbeitslose versicherungspflichtige Tätigkeiten im gemeinnützigen kommunalen Bereich übernehmen und dafür mindestens 1200 Euro monatlich erhalten.

In Berliner Behörden und Gaststätten soll es nach dem Willen der Grünen eine Wickeltisch-Pflicht geben. In öffentlichen Gebäuden des Landes und der Bezirke mit Publikumsverkehr soll einem Parteitagsbeschluss zufolge künftig ein „für alle Geschlechter zugänglicher“ Wickeltisch vorgehalten werden - „inklusive angemessener Beleuchtung und säuglingsgerechter Temperierung beziehungsweise mit Wärmelampe“, wie es hieß. Eine gesetzliche Wickeltisch-Pflicht soll demnach auch für Gaststätten mit mehr als 50 Quadratmeter Fläche oder ab zehn Plätzen gelten.

Angesichts der Angriffe auf Polizisten oder Rettungskräfte beim letzten Jahreswechsel plädieren die Grünen für Beschränkungen beim Verkauf von Silvesterböllern. Nach ihrem Willen soll dies künftig nur noch am 31. Dezember und nur im regulären Einzelhandel möglich sein. Zudem soll Pyrotechnik, die besonders häufig zu Verletzungen führt, nicht mehr frei verkauft werden dürfen. In dem Parteitagsbeschluss fordern die Grünen Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf, über die Innenministerkonferenz auf Bundesebene tätig zu werden: Der Bund müsse Ländern und Kommunen entsprechende Regelungen ermöglichen.