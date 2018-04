Sinnesgärten im „Sonnenschein“

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Die Gartensparte „Sonnenschein“ macht in diesen Tagen ihrem Namen alle Ehre. Die meisten der 350 Kleingärtner haben die Beete bestellt oder sind nun voller Eifer dabei. Am Sonnabend beraten sie im Kulturhaus Seelow.

Gleich hinter Aldi haben die Laubenpieper ihr Revier. Ihre Sparte ist die größte im Land. Einige Pächter haben bereits am Freitag den Weg von ihren Wohnquartieren in Berlin oder der Seelower Region auf ihre Parzelle gefunden und graben, bauen oder lassen die Seele baumeln. Wer bereits Rentner ist, wie der Spartenvorsitzende Dieter Hoffmann, ist fast täglich dort anzutreffen. „Wir sind altersmäßig eine gute Mischung“, erzählt der 68-Jährige gut gelaunt am Gartentisch unter der blühenden Krone seines Obstbaumes. Etwa ein Drittel der Pächter sind Rentner. „Es gibt aber auch einen guten Teil junger Leute. Ab einem Alter von 18 Jahren kann man bei uns Pächter werden“, erzählt er. Dass die Parzellen beliebt sind, das zeigen die aktuellen Zahlen: Voriges Jahr wurden 62 Gärten neu vergeben, 60 gekündigt. In diesem Jahr wurden bereits neun neu vergeben, fünf gekündigt. Natürlich gibt es auch Hochbetagte, die aus Altersgründen ihre Parzellen abgeben. „Wir würden uns wünschen, dass mehr auch der Langzeitarbeitslosen und Hartz IV-Empfänger aus Seelow auf die Idee kommen, sich einen Garten zu nehmen“, sagt Hoffmann. Und er räumt mit dem Vorurteil auf, dass Berliner Kleingärtner nicht so emsige Gemüse- und Blumen-Anbauer seien wie die Oderländer.

Wer einen Spaziergang durch die Anlagen macht, den erwartet ein multimedialer Erholungstrip. Für alle Sinne ist etwas dabei. Es duftet bereits nach den Blüten aus Beeten und vor allem den zahlreichen Obstgärten. Vom Puhl an der Westseite der Sparte her lassen sich lautstark die Frösche vernehmen. Es summt und brummt allerorten. Viele Siedler haben extra Insektenwände aufgestellt und sogar einen Imker gibt es, der mit einigen Bienenstöcken dafür sorgt, dass auch alle Blütenträume reifen. Die Vögel jubilieren, Hühner gackern, Enten schnattern.

Doch der Konzertgenuss ist nicht ungetrübt. Im Laufe des Vormittags beginnen die ersten mit Rasenmähern und Motorgrubbern zu rattern. Und das dürfen sie auch. Doch vom 1. Mai bis 30. September gelten strenge Ruhezeiten. Dann müssen die Geräte zwischen 12 und 15 Uhr sowie nach 20 Uhr still sein. „Die meisten halten sich auch daran“, erklärt Dieter Hoffmann.

Beeindruckend ist die Augenweide: es blüht in den schönsten Farben mit Tulpen, Tulpenbäumen, Forsythien und Stiefmütterchen. Manche haben noch die Osterdeko zu hängen und — als wäre es nicht bunt genug— flattern eine riesige Deutschlandfahne und kleinere aus Berlin und Rügen über den Gärten.

Bei Familie Nagler, sie hat eine Doppelparzelle am östlichen Ufer des Puhls gepachtet, hängen bunte Luftballons am Zaun. Dort werkeln Sven Nagler und Lothar Ziehm am Spielhäuschen für die drei Kinder, für die der Garten auch Spielplatz ist. Mit den Nachbarskindern kommt dort keine Langeweile auf. Vor drei Jahren haben Naglers begonnen, die Brache zu kultivieren. Beete für Blumen und Gemüse wurden gutem Sinn für die Landschaft in die Hanglage eingepasst.