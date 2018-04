Landtag mit Aktuellen Stunden zu Kitas und Landesentwicklungsplan

dpa

Potsdam (dpa) Der brandenburgische Landtag wird sich in der kommenden Woche in zwei Aktuellen Stunden mit den Themen Kindertagesstätten und Landesentwicklungsplan beschäftigen. Am Mittwoch wollen die Grünen angesichts der Selbstanzeige eines Kitaträgers über eine ausreichende Finanzierung der Betreuungseinrichtungen für die Jüngsten diskutieren. „In kaum einem Bundesland sind die Gruppen in den Kindertagesstätten so groß wie in Brandenburg“, heißt es in dem Antrag.

Die CDU hat für den Donnerstag den Landesentwicklungsplan „Hauptstadtregion“ auf die Tagesordnung gesetzt. Schon jetzt seien im Beteiligungsverfahren mehr als 1000 Stellungnahmen eingegangen, in denen zahlreiche Änderungen am Entwurf gefordert würden, heißt es in der Begründung. Mit der Debatte solle auch das Parlament Gelegenheit bekommen, sich einzubringen.

Spannend könnte zudem eine Debatte am Mittwochnachmittag über das neue Polizeigesetz werden. Die CDU hat einen Antrag ins Plenum eingebracht, wonach unter anderem die Videoüberwachung verstärkt und der Polizeigewahrsam auf bis zu einen Monat ausgeweitet werden soll. Hintergrund ist, dass das Innenministerium derzeit zwar an einer Aktualisierung des Gesetzes arbeitet, die konkreten Veränderungen aber noch nicht bekannt sind. Im Februar hatte Minister Karl-Heinz Schröter (SPD) angekündigt, nach den Terroranschlägen in den vergangenen Jahren im ersten Halbjahr 2018 den Entwurf für ein neues Brandenburger Polizeigesetz vorzulegen.

Noch vor der eigentlichen Landtagssitzung wird am Mittwoch der israelische Botschafter, Jeremy Issacharoff, vor den Abgeordneten sprechen. Anlass ist der 70. Unabhängigkeitstag des Staates Israel. Nach seiner Rede wird sich der Gast in das Gästebuch des Parlaments eintragen.