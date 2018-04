Märchenstunden unterm Sonnensegel

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) In brandenburgischen Kinderzimmern und Kunstschulen setzen sich märchenhafte Zeiten fort. Mit viel Spaß und Fleiß und Phantasie wird für Teil II des 14. Undine-Märchenwettbewerb gemalt, gezeichnet, gefaltet, geklebt, modelliert... Als Vorlage für den Illustratorenwettstreit dienen die im März im Brandenburger Theater ausgezeichneten 15 neuen Märchen, darunter Jan Rutners Fortsetzung von „Der Ritter aus der Pappburg", „Mettigels Abenteuer in der Fleischtheke" (von Vincent Jannis Bartholain), Johanna Zahls „Die Prinzessin mit der tödlichen Stimme" sowie „Der tapfere kleine Waldmops Felix" von den Geschwistern Nele und Ande Spielmann. Nachzulesen auf www.moz.de/themen/undine-siegermaerchen. Alle 7- bis 25-jährigen Märchenfreunde sind nun aufgerufen, die Lieblingsfigur(en) oder -szene(n) bildkünstlerisch umzusetzen und somit Prinzessinnen, Rittern und Magiern oder Mettigel und Waldmöpsen ein Gesicht zu geben.

Erste Skizzen sind auch schon in den Brandenburger Kunstschulen im Entstehen, so im Montagskurs in der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie „Sonnensegel“ auf dem Gotthardtkirchplatz. „Wir fangen immer damit an, dass sich die Kinder die Märchen gegenseitig vorlesen und dabei erste Ideen zu Papier bringen können“, erläutert Kursleiterin Marina Block. Knapp drei Wochen bleiben Zeit, um die Werke zu vollenden. Einsende-/Annahmeschluss ist am 10. Mai. Entgegengenommen werden die Wettbewerbsbeiträge bei den Veranstaltern Fouqué-Bibliothek (Altst. Markt 8) und BRAWO (Neustädt. Markt 22a) sowie in der Galerie „Sonnensegel“ und Wredow’schen Kunstschule (Wredowplatz 1). Im Anschluss kommt die Jury unter dem Vorsitz von Künstler Thomas Bartel zusammen und wird sich auf die gelungensten Werke einigen, die im Rahmen der öffentlichen Festveranstaltung am 10. Juni im Theater präsentiert und ausgezeichnet werden.