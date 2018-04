Grundstein zum Geburtstag

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Sven Rohde, Geschäftsführer der Jedermann-Gruppe, hat sich zum 55. Geburtstag einen Wunsch erfüllt: die Feier der Grundsteinlegung fürs Seniorenprojekt in der Bauhofstraße. „Ich bin in der Bahnhofsvorstadt aufgewachsen und für mich gab es nur einen Grund durch die Bauhofstraße, damals Straße der Freundschaft, zu gehen – der Waffelbruch bei Konsü. Doch es hat sich einiges getan. Und gegenüber der im Bau befindlichen Kita der wobra entsteht nun unser Seniorenzentrum Havelkiez. Wir freuen uns, ein kleines Stück Brandenburg mitgestalten zu können und diese Straße ein bisschen schöner zu machen.“ Ein bisschen ist untertrieben, denn für 7,5 Mio. Euro werden gleich zwei stattliche Baulücken geschlossen. Im Zusammenwirken mit der Seniorenzentrum GmbH & Co. KG und der baubetreuenden Seniosana GmbH entsteht in der Bauhofstraße 15 ein Fünfgeschosser mit 22 Wohneinheiten, die noch dieses Jahr bezugsfertig werden sollen. Ein barrierefreies Haus mit großzügigen Balkonen, mit Fußbodenheizung, Einbauküchen… Auf aufwendigem Fundament entsteht gegenwärtig das Erdgeschoss, weswegen der Grundstein in der Bauhofstraße 9 gelegt wurde, wo sich bislang nur die Verrohrung und Pfahlgründung im Boden abzeichnet. Die Fertigstellung dieses Hauses, das unterm Dach die gemeinsam genutzte Heizungsanlage trägt, im Erdgeschoss Arztpraxen und Gesundheitsdienstleister beherbergen soll und dazwischen Platz für Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz und Intensivpflegebedarf bieten wird, ist fürs Frühjahr 2019 vorgesehen.