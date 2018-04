Frühlingsfest im Amtspark

MOZ

Brück (MOZ) Zum bereits 5. Mal wird zum Brücker Frühlingsfest geladen. Neu ist in diesem Jahr der Veranstaltungsort. Nicht wie bisher am Bahnhof, sondern im Amtspark - zwischen Amtsverwaltung, Nettomarkt, AWO, Apotheke und Ärztehaus - wird sich das stetig wachsende Fest erstrecken. Am kommenden Sonnabend, 28. April, kann der Frühling in Brück also unter blühenden Bäumen begrüßt werden.

Viele bekannte Vereine und Akteure der vergangenen Jahre haben bereits zugesagt. So wird wieder die Feuerwehrhüpfburg der Freiwilligen Feuerwehr Brück aufgebaut, es gibt Kreativangebote des AWO-Mehrgenerationenhauses Brück und das beliebte Kinderschminken des Naturbads Borkheide e.V.. Neu ist das Angebot der Kita Hasenbande, die eine Kinderbedarfsbörse für Kinderkleidung und Spielsachen anbietet. Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. wird Erste-Hilfe-Vorführungen anbieten. Außerdem werden handgefertigter Schmuck, Keramik und genähte Einzelstücke angeboten.

Für das leibliche Wohl ist mit Bratwurst, Backschwein und süßen Speisen, kalten und warmen Getränken gesorgt. „Diese werden wir in diesem Jahr bis auf den Kaffee hoffentlich nicht brauchen“, hofft der Vorsitzende des TZF e.V., Achim Liesecke. „Im vergangenen Jahr hätte man ja am liebsten einen Glühwein getrunken, doch am Sonnabend hoffen wir auf etwas wärmeres Wetter.“

Auf der Bühne wird das Tanzbein geschwungen, so werden die Treuenbrietzener Linedancer „Stompin‘ feet“ und die Line-Dance Gruppe des Borkheider SV 90 die Bühne zum Beben bringen. Der Brücker Hobby-Schnitzer Hermann Strübing wird zudem seine Schnitzereien ausstellen. Sein größtes Kunstwerk der „Baum der Einheit“ wird im Rahmen des Festes gegen 14.00 Uhr feierlich eingeweiht. Die Skulptur symbolisiert die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990.

Das Programm des 5. Brücker Frühlingsfestes ist am Sonnabend, 28. April, von 14.00 bis 17.00 Uhr prall gefüllt.