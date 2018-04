Kein Mühlenfest, aber ein Fest an der Mühle

Juliane Keiner

Borne (MOZ) Werner Sternberg aus Borne ist in seinem Element - er organisiert ein Fest. Nein, es ist kein Mühlenfest, wie er verrät, „aber ein Fest an der Mühle“. An Pfingstmontag wird rund um die Borner Bockwindmühle Volksfeststimmung aufkommen. Ab 12.00 Uhr wirds bunt. Die Mühlenkönigin und die Mühlenprizenssin werden die Gäste begrüßen, bevor das musikalische Bühnenprogramm beginnt. Die Jagdhornbläser, der Fanfarenzug und das Blasorchester Wittenberg sorgen für stimmungsvolle Klänge. Um die Mühle herum werden Markthändler ihre Waren feil bieten. Müllerin Ina Hänsch-Goldau bietet fachkundige Führungen durch die Bockwindmühle. Künstlerin Carleen Baum bereitet eine interessante und sehenswerte Ausstellung vor. Am Pfingstmontag wird die Künstlerin zugegen sein.

Selbstverständlich ist für allerlei abwechslungsreiche Gaumenfreuden gesorgt: von Erbsensuppe bis Straußensteak. Frische, duftende Waffeln werden von den Ehrenamtlichen der Tiertafel Bad Belzig gebacken, ein Eiswagen wir vor Ort original italienische Eisspezialitäten anbieten.

Die Kinder können Ponyreiten. Der CVJM wird mit einem Kinderprogramm für Mitmachangebote sorgen. Ob Volksfest, Kinderfest oder auch Dorffest - am Pfingstmontag ist die Borner Bockwindmühle einen Ausflug wert.