Landratswahlen in sechs Kreisen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Barnim, Ostprignitz-Ruppin, Uckermark, Elbe-Elster, Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz: In diesen sechs Landkreisen sind die Einwohner heute aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wer wird der nächste Landrat, die nächste Landrätin? Etwa 700.000 Bürger haben die Wahl.

Wir haben die wichtigsten Infos zu allen Kandidaten auf der Themenseite https://www.moz.de/themen/landratswahlen-in-brandenburg/ zusammengefasst. Außerdem berichten wir im Liveblog über Ergebnisse, Stimmungen und Hintergründe.

++13.07 Uhr++ In der Uckermark wird das wunderbare Wetter genutzt - raus in die Sonne und schnell das Kreuzchen gemacht. Waren Sie auch schon im Wahlbüro?

Fotos: MOZ/Oliver Voigt

++12.52 Uhr++ In Ostprignitz-Ruppin sind die Bürger heute ebenfalls an die Wahlurne gerufen. Vier Kandidaten und eine Frau wollen ins Landratsamt einziehen. Es sind: Ralf Reinhardt (SPD), Sven Deter (CDU), Hans-Georg Richter (BVB/Freie Wähler), Petra Hentschel (AfD) sowie Christian Scherkenbach (Linke).

++12.41 Uhr++ Im Barnim stehen fünf Kandidaten heute auf der Wahlliste. Und zwar: Michael Luthardt (Grüne/B90), Daniel Kurth (SPD), Othmar Nickel (CDU), Mark Matthies (Bürgerfraktion Barnim) und Sven Weller (BVB/Freie Wähler).

++12.36 Uhr++ In der Uckermark tritt Amtsinhaber Dietmar Schulze (SPD) gegen Karina Dörk (CDU) und Torsten Gärtner (Bürgerinitiative Schwedt) an.

++8 Uhr++ Die Wahllokale haben in sechs Landkreisen geöffnet.

Seit 2010 werden Landräte in Brandenburg direkt – vom Bürger – gewählt. Vorher entschied der Kreistag – ohne Bürgerbeteiligung. Insgesamt gibt es 14 Landkreise, hinzukommen die vier kreisfreien Städte, Frankfurt (Oder), Cottbus, Potsdam und Brandenburg an der Havel.

Erreicht ein Landrat nicht das erforderliche Quorum, mindestens 15 Prozent der Zahl aller Wahlberechtigen, und mehr als die Hälfte aller abgegebenen gültigen Stimmen – ist er nicht gewählt. Dann müssen die Bürger erneut an die Wahlurne und zwar in einer Stichwahl. Die Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten, treten gegeneinander an. Kommt es auch hier zu keinem klaren Ergebnis, tritt der Kreistag auf den Plan.