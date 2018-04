300 Leute treffen sich zu "Kifferparty"

Mandy Timm

Potsdam (MOZ) 500 Leute wurden erwartet, 300 trafen sich letztlich tatsächlich im Park Babelsberg. Und zwar zu einer "Kifferparty".

Eine anonyme Zeugin hatte der Polizei einen Tipp gegeben. Aufgerufen wurde zu der Veranstaltung angeblich über Mund-zu-Mundpropaganda.

Anlass des Treffens war der Welt-Cannabis-Tag, welcher auf der ganzen Welt gefeiert wird. Pünktlich um 16.20 Uhr werden dafür Joints an öffentlichen Plätzen angezündet und geraucht. An der Anlegestelle des Wassertaxis wurden am Abend ca. 300 Personen festgestellt, welche u.a. augenscheinlich Drogen konsumierten. Die Ansammlung wurde durch die Polizei in Absprache mit der Stiftung für Schlösser und Gärten aufgrund von ruhestörenden Lärms und zur Durchsetzung des Hausrechtes um 22.20 Uhr beendet und aufgelöst.

Es wurden insgesamt fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und strafrechtlich verfolgt.