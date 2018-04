Tempelgarten trotz Brandes offen

Ingmar Höfgen

Neuruppin (MOZ) Trotz eines Feuers im Dachstuhl ist die Gaststätte des Neuruppiner Tempelgartens offen. „Es wurde niemand verletzt, der Brand konnte schnell gelöscht werden, und der Gaststättenbetrieb wurde am Samstagnachmittag wieder aufgenommen“, teilte die Geschäftsleitung dem RA mit. Am Freitagabend war es laut Angaben der Neuruppiner Feuerwehr zu einem Brand in der Zwischendecke gekommen, der dann auf den Dachstuhl übergriff. Insgesamt 20 Kameraden in vier Fahrzeugen seien ausgerückt. Die Kriminalpolizei geht von einer technischen Ursache aus, die Ermittlungen aber seien noch nicht abgeschlossen.