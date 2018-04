„Es fehlt der Wille, die Lebensverhältnisse zu verbessern“

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Er leitete die Planungsabteilung von Willy Brandt, koordinierte in der SPD die Öffentlichkeitsarbeit und saß mehrere Jahre im Bundestag. Nach der politischen Karriere folgte für Albrecht Müller die als Autor und Herausgeber der Nachdenkseiten. Seit 15 Jahren will der 79-Jährige einen Gegenpol zu den „öffentlichen Meinungsmachern“ schaffen und Manipulationen aufdecken. Mit ihm sprach MOZ-Volontär Jan-Henrik Hnida.

Herr Müller, warum haben Sie die Nachdenkseiten ins Leben gerufen?

Mich beschäftigt seit meiner Studienzeit, wie Meinung gebildet wird. Und wie die Qualität politischer Entscheidungen von Meinungsmache beeinflusst und gestört wird. Der eigentliche Anstoß war dann 2000 die Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft durch den Arbeitgeberverband Metall. Damals hatte ich die Idee, eine kritische Website aufzubauen. Es lag nahe, die IG-Metall und den Deutschen Gewerkschaftsbund zu ermuntern mitzumachen. Das klappte nicht. Stattdessen machte dann ein früherer Mitarbeiter und Freund, Dr. Wolfgang Lieb mit. Wir starteten im November 2003.

Wie hoch ist die Erreichbarkeit Ihrer Homepage – sprich Klickzahlen?

Vermutlich wegen unserer inhaltsreichen und kritischen Begleitung der Koalitionsverhandlungen und der Vorgänge um den Giftanschlag von Salisbury hatten wir einen spürbaren Schub nach oben. Im Schnitt besuchen uns täglich um die 130 000 Leser. Es schwankt, am 12. April waren es 180 000 Besucherinnen und Besucher.

Sie wollen eine „gebündelte Informationsquelle für jene Bürgerinnen und Bürger sein, die am Mainstream der öffentlichen Meinungsmacher zweifeln und gegen die gängigen Parolen Einspruch anmelden“ – was bedeutet das?

Ein gutes Beispiel für die Manipulation durch Medien ist die Tagesschau. Dort wird zum Beispiel immer wieder so getan, als ob völlig klar sei, dass Assad den Giftgasanschlag ausgeführt habe. Der Anschlag, falls es ihn gegeben hat, könnte auch von seinen Gegnern gekommen sein. Bisher gibt es keine Beweise. Aber die Tagesschau tut so.

Wie sehen Sie die politische Entwicklung?

Der Wunsch nach Karriere hat in der Politik immer eine Rolle gespielt. Aber man muss den Eindruck gewinnen, dass dies heute bei den meisten das entscheidende Motiv ist. In der Sache, inhaltlich die Welt verändern und verbessern zu wollen, kommt kaum noch vor. An der SPD habe ich selbst erlebt, wie wichtig für viele junge Leute die Absicht war, die Dinge zum Besseren zu verändern. Deshalb sind sie in die Politik gegangen. Heute spielen solche inhaltlichen, programmatischen Fragen eine viel geringere Rolle. Mit Entsetzen habe ich jetzt festgestellt, dass regierende Sozialdemokraten nicht einmal mehr die Bedingungen der Friedens- und Entspannungspolitik kennen. Das wichtigste Erbe von Willy Brandt und Helmut Schmidt, von Gustav Heinemann und Egon Bahr wird so verspielt.

Was bedeutet für Sie Entspannungspolitik?

Man darf Vertrauen nicht zerstören, sondern muss es aufbauen. Deshalb sollte man sich mit Äußerungen zurückhalten, die Misstrauen säen. Was zur Zeit von amtierenden Politikern bei uns und im Westen insgesamt geschieht, ist unglaublich gefährlich. Die strategisch ausgedachte Formel der in den sechziger Jahren begonnenen Ostpolitik lautete: Wandel durch Annäherung. Die Konfrontation zwischen West und Ost wurde abgebaut. So war dann ein innerer Wandel in der Sowjetunion, in Polen und im gesamten damaligen Ostblock möglich.

Worauf fußt Ihre Vermutung der „Unterwanderung“ von Parteien – gleicht das nicht einer Verschwörungstheorie?

Persönlich habe ich es bei einigen Kollegen beobachten können. Im damaligen Streit um die Verträge zur deutschen Einheit und die Fortsetzung der Sonderrechte der Alliierten, zum Beispiel militärischen Tiefflug bei uns zu üben und viele militärische Basen weiter zu betreiben. Ich wurde dann von einigen Kollegen in meiner Fraktion bearbeitet, um meinen Widerstand aufzugeben. Später, nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag, gingen dann welche als Lobbyisten bei der Rüstungswirtschaft vor Anker. Außerdem war aufmerksamen Beobachtern schon in der Bonner Zeit nicht entgangen, dass manche Journalisten die Interessen der NATO vertreten. Das Thema hat dann später auch der Medienwissenschaftler Uwe Krüger aufgearbeitet und die Anstalt des ZDF hat die Verflechtung von Journalisten mit Vorfeldorganisationen der USA und der NATO im April 2014 zum großen Thema gemacht. Wie weit die Einbindung von manchen Journalisten in westliche Militärinteressen gehen kann, können Sie fast täglich in Texten des Stefan Kornelius von der Süddeutschen Zeitung nachlesen – das sind doch alles keine Geheimnisse oder Verschwörungstheorien.

Nach dem Debakel in der Bundestagswahl - wie beurteilen Sie den Erneuerungskurs der SPD?

Sehen Sie einen? Es kann doch nicht sein, dass der Generalsekretär Klingbeil den Eindruck erweckt, dass die Nutzung elektronischer Medien eine Erneuerung sei. Mit der notwendigen programmatischen Erneuerung zur Lösung wichtiger Probleme der Menschen hat das nichts zu tun. Viele junge Menschen haben keinen Job oder nur einen befristeten. Ein großer Teil unseres Volkes, vor allem Frauen sehen im Alter die Armut auf sich zukommen. Ist das Problem der Steueroasen gelöst und der Bevorzugung von großen Unternehmen wie Amazon? Diese und viele andere brennende Fragen spielen in der Erneuerungsdebatte der SPD keine Rolle.

Martin Schulz nahm sich ja des Begriffs „Gerechtigkeit“ an – ohne Inhalt?

Richtig, er wurde nicht gefüllt - es war eine Parole. Mit Parolen gewinnt man keine Wahl, zumindest nicht als Sozialdemokrat. Hinzu kam, dass die SPD keine Strategie für den Wahlkampf hatte. Ich war vor vielen Jahren an mehreren Wahlkämpfen beteiligt und für einen voll verantwortlich, 1972. Damals hat die SPD mit 45,8 % erzielt. Ich habe ein Buch über den Wahlkampf von 1972 geschrieben. Dort ist dokumentiert, was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Der Wahlkampf einer großen politischen Partei muss differenziert sein, auch vielfältig. Heute können Sie erleben, dass nur primitive Vorstellungen erwogen und debattiert werden: zum Beispiel die Frage, ob man als SPD in die Mitte rücken müsse. Oder man entschließt sich, monothematisch auf soziale Gerechtigkeit zu setzen. Das kann nicht funktionieren. Als Volkspartei, was die SPD ja eigentlich noch sein will, muss sie verschiedene Gruppen ansprechen und animieren, damit sie zustimmen und wählen gehen.

Vor allem haben die heute tonangebenden Personen nicht begriffen, dass die SPD, wie auch die Linken und die Grünen Wahlen nur gewinnen können, wenn sie viele Menschen als Multiplikatoren mobilisieren können. Ob Frau Nahles, die jetzige Fraktionsvorsitzende und vermutlich künftige Parteivorsitzende der SPD das kann, weiß ich nicht. Zweifel sind angebracht. Wenn Frau Nahles es mit der SPD gut meinen würde, dann würde sie auf die zweite Funktion, auf den Parteivorsitz, verzichten.

Blutet da Ihr Herz oder haben Sie schon mit Ihrer Partei abgeschlossen?

Leider vermisse ich den Willen, gewinnen zu wollen. Und wie schon erwähnt: es fehlt der Wille die Welt - und damit ist gemeint - die Lebensverhältnisse der Menschen wirklich verbessern zu wollen.

Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit eine Partei wie die SPD wieder glaubwürdiger wird?

Ganz einfach: Sie muss endlich wieder inhaltlich arbeiten und zwar an den Themen, die die Menschen betreffen und umtreiben. Sie muss Verständnis für die Sorgen und Nöte zeigen. Dazu würde auch die Flüchtlingsfrage gehören. Die SPD müsste eine viel expansivere Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik betreiben; sie müsste für höhere statt für niedrige Löhne eintreten, und für sichere, unbefristete Arbeitsverhältnisse.

Und was wünschen Sie sich von der jetzigen Regierung?

Es wäre großartig, wenn der Außenminister verkündet, dass Russland zu Europa gehört und wir den Frieden wollen. Und dass alles getan wird, um jeden weiteren Konflikt zu vermeiden. Kriege waren und sind keine Lösung – sie erzeugen nur neue Gewalt.