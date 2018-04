U-Haft für Mehrfach-Dieb ohne Wohnsitz

Ingmar Höfgen

Neuruppin Ein 25-jähriger Mann, der am Donnerstag nach einem Fahrraddiebstahl an der Neuruppiner Junckerstraße festgenommen wurde, sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt Wulkow in Untersuchungshaft. Der Mann, der ursprünglich aus dem Landkreis Oberhavel stamme, sei ohne festen Wohnsitz und habe insgesamt acht Straftaten gestanden, darunter zahlreiche Diebstahlsdelikte, teilte die Polizei auf RA-Nachfrage mit. Das Amtsgericht Neuruppin ordnete wegen Fluchtgefahr am vergangenen Freitag Untersuchungshaft an. Über ein geregeltes Einkommen verfüge der Mann außerdem nicht, so die Polizei weiter.