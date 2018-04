Sonne lacht zum Frühlingfest

Stephanie Fedders

Zehdenick Auch der zweite Tag des Zehdenicker Frühlingsfestes konnte für alle Beteiligten kaum besser laufen. Die Schausteller freuten sich über das perfekte Wetter und die vielen Besucher am Sonnabend über das vielfältige Angebot an Unterhaltung.

Am frühen Nachmittag füllte sich die Fläche an der Philipp-Müller-Straße sehr schnell und Autoscooter, Riesenrad und Kinderkarussels setzten sich in Bewegung – sehr zur Freude der jüngeren Besucher, die natürlich die Fahrgeschäfte stürmten, während Mama und Papa lieber bei Bier und Bratwurst zusahen. Lose ziehen und Dosen werfen durfte auf dem Markt natürlich nicht fehlen. Und wer es lieber beschaulicher mochte, der konnte über den Trödelmarkt bummeln oder sich die neuesten Modelle eines Autoherstellers ansehen.

Bevor am Abend die bewährte Party-Band „Roof Garden“ für Stimmung sorgte, gehörte die Bühne den kleinen Künstlern. Die Linden-Grundschule Zehdenick und die Grundschule „Am Ziegeleipark“ aus Mildenberg luden mit ihren Auftritten zum Mitsingen oder Tanzen ein. Kaum drang der erste zaghafte Ton aus den Mikrofonen, wurden natürlich wieder zahlreiche Handys aus den Taschen geholt, um den Nachwuchs in Aktion „abzuspeichern“.

Beschaulicher ging es am Sonntag zu, als die Zehdenicker sich zu einer Kaffeetafel in Rot-Weiß einfanden. Da hieß es einfach die Sonne genießen bei Kaffee und Kuchen.