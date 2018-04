10-Jährige fällt 15 Meter in die Tiefe

Frauke Adesiyan (MOZ)

Frankfurt (Oder) Schwerverletzt ist ein zehnjähriges Mädchen aus einem Silo an der Georg-Richter-Straße geborgen worden. Wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, war das Kind am Donnerstagabend rund 15 bis 20 Meter in die Tiefe gestürzt und auf einem Betonboden gelandet. Der Vater, der das Mädchen offensichtlich begleitet hatte, rief die Feuerwehr.

Im Dachgeschoss des dortigen leerstehenden Gebäudes war das Kind in den Schacht – ein Getreidesilo – gestürzt und fünf Stockwerke gefallen. Die Feuerwehr forderte Material zur Schachtrettung an, eintreffende Fahrzeuge bahnten sich den Weg durch zwei verschlossene Zauntore. Das Mädchen wurde zunächst von oben betreut. Mitarbeiter des Rettungsdientes und eine Notärztin bahnten sich den Weg zu ihr über die Revisionsklappe und konnten sie behandeln. In der Zwischenzeit war auch die Mutter des Mädchens vor Ort eingetroffen, die von Polizisten und dem Rettungsdienst betreut wurde. Die ärztliche Ersteinschätzung des Mädchens lautete auf Lebensgefahr; über den derzeitigen gesundheitlichen Zustand war am Sonntag nichts zu erfahren.

Die Behörden ermitteln nun in mehrere Richtungen. Zum einen geht es um die Verletzung der Fürsorgepflicht durch den Vater. Zum anderen wurden Ordnungsbehörden informiert, um zu prüfen. ob der Besitzer des Areals den Sicherungspflichten nachgekommen ist.(yan)