Souvenirs aus Eisenhüttenstadt für Schulen in sieben Ländern

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Stifte und ein Lineal“, zählt Torben auf. Und Dalina ergänzt: „Ein Taschenwärmer und eine Frisbee-Scheibe.“ Und beide wissen wie ihre Mitschüler: Auch ein Buch ist mit in dem Päckchen. Am Freitag hatte sich die 4a der Goethe-Grundschule auf dem Weg zum Paketshop in der Königstraße gemacht, um dort auf den Weg zu bringen, was sie vorher gepackt haben. Gleichaltrige Klassen in sieben verschiedenen Ländern werden demnächst Post aus Eisenhüttenstadt bekommen. Und gemeinsam mit Kunstlehrerin Andrea Schulze werden die europäischen Länder aufgezählt: Griechenland, Frankreich, Kroatien, Belgien, Bulgarien, Lettland und Irland.

Die Aktion findet im Rahmen eines europäischen Projektes statt, an dem die Goethe-Grundschule als einzige aus Deutschland teilnimmt. Im Rahmen des europäischen Kulturerbejahres sollen Schüler Städte und deren Kunstschätze oder Besonderheiten kennenlernen. Dazu haben sich die Schüler gegenseitig Postkarten mit Sehenswürdigkeiten der Städte geschickt. Die Goethe-Grundschüler haben darüber hinaus zum Beispiel auch vom griechischen Nafplia ein Video angeschaut, weiß Dalina. Wie ihre Mitschüler in den anderen Länder sollen sie sich mit den Sehenswürdigkeiten weiter beschäftigen. Das Projekt soll in den Unterricht integriert werden. Von der griechischen Stadt ist ein großes Bild von der dortigen Burg in Fürstenberg entstanden, auch haben die Schüler einen Briefmarkensatz entworfen.

Andrea Schulze wollte es aber nicht bei den Postkarten an die anderen Partnerschulen bewenden lassen. So kam sie auf die Idee mit den Päckchen und konnte dafür auch die Tourismusinformation interessieren. Denn auch die, so Andrea Schulze, hat ein Interesse daran zu erfahren, wie Schüler in anderen Ländern die Planstadt sehen. Ausreichend Anschauungsmaterial haben die Schüler der Partnerschulen nun. Denn in dem Päckchen ist auch das im vergangenen Jahr entstandene Buch über Eisenhüttenstadt mit Fotos aus allen Wohnkomplexen und von den Kunstwerken im öffentlichen Raum von dem Fotografen Bernd Geller. Der Vorteil des Buches sei, so Andrea Schulze, dass es eine englische Übersetzung der Texte gibt. (lö)