Sieben Zeilen von hohem Wert

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit großer Freude eröffnete Museumsdirektorin Hannah Lotte Lund am Sonntag die Ausstellung rund um das kürzliche erworbene Brieffragment von Kleist. Mit dabei waren viele Spender, die den Ankauf erst ermöglicht hatten.

Dass Kleist viele Freunde braucht, das war Museumsdirektorin Hannah Lotte Lund schon immer klar. „Wie viele er tatsächlich hat, das hat uns bezaubert“ sagte sie am Sonntag zur Eröffnung der neuen Ausstellung „Ach! Echt? Kleist.“ rund um das neu erworbene Brieffragment. Denn nur mit der Hilfe dieser Freunde war es dem Museum möglich, das von Heinrich von Kleist vor 215 Jahren beschriebene Stück Papier für 35 000 Euro zu kaufen. Streitbar wie Kleist selbst sei auch dieser hohe Preis, gab Hannah Lotte Lund zu, rechtfertigte den Aufwand aber mit der Bedeutung des „Zettels“.

Ein Drittel der Ankaufsumme hatte die Kulturstiftung der Länder dazu gegeben, ein zweites Drittel das Land. 11 367 Euro aber haben rund 130 Einzelpersonen gespendet, die symbolisch ein Wort oder ein Zeichen des Briefes erwerben konnten. Eine von ihnen ist die Münchner Übersetzerin und Dozentin Corinna von Ludwiger, die eigens zur Ausstellungseröffnung nach Frankfurt gekommen ist. „Kleist ist mein Lieblingsdichter und da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich helfe“, begründete sie im sonnigen Museumsgarten ihre Patenschaft für das Wort „Orgelpfeifen“. Sie empfehle ihren Studenten immer die Lektüre von Kleist. „Da lernt man guten Stil“, ist sie überzeugt. Welch ein Fan des Dichters sie ist, zeigt auch der zweite Ausflugspunkt nach dem Museum. „Ich fahre dann immer noch zum Grab, wenn ich in der Nähe bin.“

Ganz ohne nun ein Wort „zu besitzen“, hat sich André von Kleist an der Spendenaktion beteiligt. „Die Patenschaften wollte ich anderen überlassen“, berichtete der Besucher aus Jena, der einem anderen Familienzweig der von Kleists entstammt als der Dichter. Das Kleist-Museum – das einzige der Welt, wie die Direktorin nicht müde wird zu betonen – möchte er dennoch unbedingt unterstützen. Ähnlich ging es Burkhard Wolter. „Die Idee war einfach zu gut, um nicht mitzumachen“, sagte der Kleist-Sammler aus der Nähe von Hamburg. Nun hat er neben solchen Kuriositäten wie einem Kleist-Aschenbecher auch noch das Wort „stehen“ und ein Komma in seiner Sammlung. „Es ist ja finanziell nicht möglich, einen solchen Brief privat zu kaufen“, bedauert er etwas. Umso wichtiger war es ihm, dass die Rarität in das Kleist-Museum kommt.

Die Adressatin des Briefes Ulrike von Kleist hatte diesen einst zerschnitten. Keine Seltenheit, wie Frank Druffner, kommissarischer Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, zu berichten wusste. „Das Zerschneiden hat mit Wertschätzung zu tun. Im 19. Jahrhundert werden die Literaten zu Heiligen, was einen wahren Reliquienkult nach sich zieht“, erklärte er in seiner Rede. Weil er dieses Vorgehen aus seiner Beschäftigung mit Friedrich von Schiller gut kennt, sei Hannah Lotte Lund bei ihm auch offene Türen bei der Bitte um Unterstützung eingerannt. Auch er lobte die Gemeinschaft der Kleist-Freunde und betonte: „Jedes Wort und jedes Satzzeichen dieses Briefes befindet sich jetzt in der Hand der Förderer.“