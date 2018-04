Reitwein lockt Brautpaare an

„Der Ring könnte mir gefallen...“ Jaty Stamnitz mit Tochter Frieda (3) und Stefan Bugs aus Golzow werden am 19. Mai in Reitwein heiraten. Heike Mahrenholz (links) berät fachkundig. © Foto: Matthias Lubisch

Eva-Maria Lubisch

Reitwein „Hochzeit machen das ist wunderschön“ heißt es in dem heiteren Evergreen von Friedel Hensch und den Cyprys. Für den schönsten Tag im Leben soll alles perfekt sein. Diesen Traum für viele Hochzeitspaare wollen mit Leidenschaft und Herzblut die engagierten und sympathischen Inhaber der Gaststätte „Zum Heiratsmarkt“ Nora und Franco Kaiser in Reitwein erfüllen.

Zum vierten Mal veranstalteten sie mit ihren Partnern und Akteuren eine Hochzeits- und Festtagsmesse, die für Heiratswillige keine Wünsche offen ließ. Viele interessierte und neugierigen Besucher erlebten unter anderem eine Modenschau mit tollen Brautkleidern und Anzügen, vorgeführt von perfekt gestylten Models von „Fräulein Wunder“. Kreative und stilvolle Brautsträuße hatte Ilona Maas von Blumen Sprockhoff mit dabei.

An den Schmuck Stand von Heike Mahrenholz aus Seelow ließen sich Jaty Stamnitz und Stefan Bugs aus Golzow beraten. Die beiden werden am 19. Mai in Reitwein heiraten. „Ich habe hier einen Junggesellenabend mit Freunden gefeiert. Da stand für mich fest, wenn wir feiern dann nur hier“, so der zukünftige Bräutigam Stefan.

Den Anschnitt an der leckeren Hochzeitstorte von der Sachsendorfer Bäckerei- und Konditorei Baumgärtel aus Sachsendorf probten schon mal Jörg Nowack aus Lindendorf und Angelique Enders aus Frankfurt. Sie werden am 17. August 2019 „Ja“ zueinander sagen.

Die Standesbeamtin von Lebus, Christina Lindow die dort die Paare traut, stellte schon mal freudig fest: „Es wird wieder mehr geheiratet!“ Für dieses Jahr ist die Event-Gaststätte ausgebucht. Für 2019 sind noch einige wenige Termine zu vergebeben, erklärten Nora und Franco Kaiser.(eml)