Fahrradtour im Bühnenoutfit

Bad Freienwalde/Zollbrücke (MOZ) Im 20. Jahr ihres Bestehens blicken die Begründer des Theaters am Rand gerne zurück. Aber noch lieber nach vorn: Mit dem Rad fuhren Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann am Sonnabend aus Bad Freienwalde nach Zollbrücke.

Im Gepäck hatten sie Bernd Stolarek vom „Rad Freienwalde“, der sich sofort für die Werbeaktion für das Theater, die Stadt und das Oderbruch begeistern konnte. „Wer möchte nicht mit dem Fahrrad durchs Oderbruch fahren?“, fragte der Inhaber des Fachgeschäfts. Doch die wenigstens tun es, bedauerte er. Deshalb sei es gut, auf die Möglichkeiten, die Landschaft vom Sattel aus zu genießen, aufmerksam zu machen. Denn genau das wollten Theaterintendant Tobias Morgenstern und Mitbegründer Thomas Rühmann.

Auf den Elektrofahrrädern, die Bernd Stolarek ihnen zur Verfügung stellte, nahmen sie zunächst die Strecke nach Hohenwutzen in Angriff, um dann auf den Oderdamm einzubiegen und die restlichen Kilometer bis ins Theater am Rand nach Zollbrücke zu radeln. „Eine gemütliche Fahrt“, versprach der Fahrradhändler. Denn der elektronische Antrieb sei wie Rückenwind, da der Radler mit weniger Belastung rollt. „Das zaubert den Leuten ein Lachen ins Gesicht“, versprach er auch Morgenstern und Rühmann, die bereits ihre Kostüme für die Nachmittagsvorstellung an hatten. „Sonst kommen wir ja mit dem Auto und schlüpfen dann ins Kostüm“, lachte Thomas Rühmann kurz vor dem Start in der Bad Freienwalder Innenstadt. Er versprach sich vor allem, das Oderbruch vom Fahrradsattel aus ganz anders zu erleben. Und hofft, dass auch die Theaterbesucher davon Gebrauch machen. „Ein Rad, ein Taschentuch und das Portmonee. Mehr braucht man nicht“, schmunzelt der beliebte Schauspieler („In aller Freundschaft“).

Vor 20 Jahren fing alles in dem kleinen Fachwerkhaus in Zollbrücke, das Tobias Morgenstern schon in den 1980er Jahren gekauft hatte, an. Aus dem kleinen Raum mit ein paar Stühlen wurde sehr bald ein größerer und schließlich das Theater in seiner jetzigen Form. An jedem Bauabschnitt beteiligt: das Publikum. Das das Haus sehr bald als „ihr“ Theater identifiziert. Und ihm die Treue hält. Tausende Besucher lockt das Theater jährlich ins Oderbruch. Und damit auch in 20 Jahren noch Zuschauer nach Zollbrücke kommen, wollen Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann auch jüngere Leute für das in der Landschaft inzwischen fest verwurzelte Haus gewinnen. „Deshalb ist es uns wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass das Theater auch mit dem Rad zu erreichen ist“, sagt der Intendant. Und nicht nur mit dem Reisebus.

Am 8. Juni wird das Jubiläumsstück der beiden Schauspieler und Musiker Premiere feiern. Immerhin hat es auch schon einen Namen: „Die Glut“ soll es heißen und sich um das Thema Männerfreundschaft drehen. Auf die Frage, ob es bereits fertig ist, müssen Rühmann und Morgenstern lachen. „Sagen wir so, es ist im Werden“, sagt Tobias Morgenstern. Und Thomas Rühmann fügt an: „Fertig ist es erst am 8. Juni.“

Informationen zum Theater am Rand gibt es im Internet unter www.theateramrand.de