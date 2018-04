Kurstadt als Filmkulisse

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Eine Garage in der Bahnhofstraße, eine Küche in der Königstraße, eine Landstraße in Altgaul: Für die Studenten der Filmhochschule Babelsberg bietet die Kurstadt viele Kulissen für ihren Filmdreh. Am Sonntag war eine nachgebaute alte Tankstelle Hauptdarsteller.

Drehorte gibt es rund um Berlin eine ganze Menge. Doch für die Studenten der Filmhochschule Babelsberg fiel die Wahl auf Bad Freienwalde. „Hier sind wir bei der Suche fündig geworden“, berichtet Lisa Wischer von der Produktionsleitung. Gemeinsam mit Produktionsassistentin Charlene Gürntke haben sie die Drehorte ausgesucht, das Team zusammengestellt, Schauspieler gecastet, Verträge geschlossen und alles Organisatorische vor Ort erledigt. Dabei ist ihnen in der Kurstadt viel Unterstützung entgegen gebracht worden, betonen die beiden Studentinnen. „Wir würden uns gerne bedanken, in dem wir den fertigen Film hier irgendwann einmal zeigen“, wünschen sie sich.

„Tommy und Wolf“ ist ein 15- bis 20-minütiger Kurzfilm. So zumindest lautet der Arbeitstitel für den Streifen, der in den 1970er Jahren in Österreich spielt. Daher kommen auch die beiden Hauptdarsteller. Sechs Schauspieler sind es insgesamt. Zum Film-Team gehören aber weit mehr: Neben Regisseur Maximilian Conway, Kameramann Jannis Brod auch der Drehbuchautor und die Szenografin. Und da es dem insgesamt 24-köpfigen Team unmöglich war, eine authentische Tankstelle zu finden, hat die Szenografin sie gleich selbst gebaut. In der Bahnhofstraße, gleich gegenüber von Matthias Radigs Garage, die ebenfalls als Kulisse diente, ist das Motiv entstanden. Am Sonntag war die Tankstelle Dreh- und Angelpunkt für das gesamte Filmteam.

„In der Nacht von Montag auf Dienstag haben wir dann noch einen Nachtdreh an der Tankstelle“, blickte Produktionsassistentin Charlene Gürntke am Sonntagabend voraus. Insgesamt zwölf Szenen gilt es zu drehen. Im Oktober soll dann der Film fertig sein und an der Filmhochschule in Babelsberg Premiere feiern. Dann soll er bei mehreren Filmfestivals eingereicht werden, so der Plan der Studenten.

Als sogenannter Zwei-Jahres-Film arbeiten die Babelsberger alle gemeinsam an „Tommy und Wolf“. Jeder in seinem Fachgebiet. Verfilmt wird so die Geschichte zweier Teenager, in dem es um die erste Liebe und um Musik geht. „Dabei ist der Film auch eine Komödie“, verrät Charlene Gürntke. Und verspricht sich viel davon, einmal nicht nur schwere Filmkost einreichen zu können.

Gemeinsam hatte das Filmteam eine sehr intensive Zeit in Bad Freienwalde, erzählt die Studentin. Seit vergangenen Montag und noch bis Dienstag sind sie in der Stadt mit dem Dreh beschäftigt. Untergekommen sind sie im Begegnungszentrum GIBBZ des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) in der Wasserstraße. „Wir haben sehr fokussiert gearbeitet“, sagt Charlene Gürntke am Sonntag am Filmset. Um sie herum werden Einstellungen geprobt, läuft der Mann vom Ton umher, treffen der Regisseur und die Schauspieler letzte Absprachen, braucht jemand ein Wasser.