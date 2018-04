Einen Punkt aus Heimspiel geholt

Volker Rudolph

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem 1:1 (1:0) gegen Grün-Weiß Rehfelde mussten sich die Landesklasse-Fußballer von Blau-Weiss Markendorf im zweiten Heimspiel der Rückrunde mit einem Punkt zufrieden geben. Es war das sechste Saisonremis.

Der Markendorfer Offensivmotor kam relativ schnell in Fahrt. Das änderte sich auch nicht bis zur Halbzeitpause. Die Blau-Weissen entwickelten Druck und forcierten das Tempo. So war der Kopfballtorpedo von Sascha Kloss als Führungstreffer (1:0/31.) hochverdient.

Weitere Chancen wurden jedoch liegen gelassen. Zur Pause war für die Gastgeber ein gutes Ergebnis zu verzeichnen und der Kurs Heimsieg schien eingeschlagen zu sein, trotz Fehlens des eigenen zweiten Treffers. Der Blau-Weiss-Anhang hoffte bei gekühlten Getränken auf der Sonnenterrasse auf die endgültige Entscheidung.

Halbzeit zwei nahm dann aber doch einen anderen Verlauf. Eigene Chancen wurden wiederholt ausgelassen und damit auch etwas der Gegner aktiviert. Zusätzlich gab es einen Fehler in der Markendorfer Defensive, der überraschend zum Ausgleich durch Eric Bohlemann führte (62.). Jetzt war das Spiel in dem Sinne wieder offen. Markendorf hatte durchaus noch gefährliche Offensivaktionen. Doch das allerletzte Risiko ging man nicht mehr ein, denn gegen nun stärker aufkommende Gäste hätte der eigene Tagesplan noch richtig schief gehen können.

Am Ende stand das Remis. Beide Trainer waren mit dem Punkt in der Tasche nicht bedient, aber Euphorie brach auch nicht aus. Es war für die Blau-Weissen in der Endkonsequenz mehr drin gewesen.

Markendorf steht derzeit in einer englischen Woche. Nach dem Samstagsspiel folgt am Dienstagabend (19:30 Uhr) daheim am Apfelweg das Nachholspiel gegen die SG Niederlehme und dann am Sonnabend (12:30 Uhr) ein weiteres beim SV Woltersdorf. Dann wird es auch in der Tabelle zu den entscheidenden Konstellationen für die Teams kommen. Markendorf hat noch alle Chancen, um ins Mittelfeld aufzurücken.

Markendorf: Eric Härtel – Nick Keller, Manuel Trebbin, Matthias Kossatz, Lukas Herrmann – Sascha Kloss (90.+1 Tommy Klatt), Björn Keller, Olaf Neumann, Paul Jäkel – Patryk Nowaczewski, Michael Lange

Schiedsrichter: Aliha Cufta (Guben) – Zuschauer: 85