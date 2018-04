Gelungener Auftakt der Radfahrsaison

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Eröffnung der Rad- und Wassersportsaison hätte nicht besser ausfallen können: Mehr als 200 Pedalritter und mehr als 100 Paddler haben sich an der Aktion „Beeskow radelt an“, die mit „Pedal trifft Paddel“ zusammenfiel, beteiligt.

Dass die Tour de MOZ fit hält, davon konnte man sich am Sonntag auf der Marina Spreeeinsel in Beeskow überzeugen. Ein Sextett aus Beeskow hatte sich von der Karawane abgesetzt und als erstes den Zielstrich überfahren. Erna (77) und Dieter Skuborius, Heidrun Gutsche (77), Jutte Rengers (76) und ihre Begleiter Dorothea und René Poy strahlten. „Wir haben Störche entdeckt, viel Grün gesehen und die Anemonen am Waldrand bestaunt“, berichtete Heidrun Gutsche sichtlich stolz, die 42 Kilometer lange Tour so gut gemeistert zu haben.

Die Tour de MOZ die mit 52 Teilnehmern etwa groß war, wie die Familientour (53 Teilnehmer) führte von Beeskow über Müllrose nach Neubrück. Gleich nach dem Start hatte ausgerechnet der Tourenleiter Randolf Richter eine Fahrradpanne. Da sie dicht bei Beeskow passierte, konnte schnell Ersatz beschafft werden. „Meine Frau brachte das andere Rad per Auto vorbei“, erzählt der Lindower. Von Müllrose aus ging es nach Neubrück, wo die Radler die Zugbrücke in Aktion erleben durften. Dann ging es auf dem Spreeradweg nach Beeskow zurück. Empfangen wurden sie, wie alle anderen Radler auch, von Thomas Hähle, der nicht nur Bürgermeister von Friedland ist, sondern auch Vorsitzender des Tourismusvereins Spreeregion Beeskow-Schwielochsee. Der Verein hatte den Tag federführend organisiert.

Auf der Spreeinsel kam es zu einer Familienzusammenführung. Arlett Krüger war mit Oscar (9) von der Spreeinsel zur Rundtour gestartet. Kurz nach 12 Uhr gesellte sich auch ihr Lebensgefährte Stefan Krüger mit dem älteren Sohn Leonhard (13) hinzu. „Erst mal Fischbrötchen holen“, meinte der Junge.

Auf der Marina gab es im Wesentlichen vier Arten, sich zu stärken: Fischbrötchen und Co. bot Olaf Zahl aus Giesensdorf an. Die Spreeteufel, eine der Drachenbootteams in Beeskow, grillten Würsten und Buletten, der Frauenladen hatte selbstgebackene Kuchen im Angebot und das Friedländer Eiscafé Zucker am Markt war mit dem Eisbulli vor Ort. „Um 13.20 Uhr war ich ausverkauft“, berichtet Josef Lewe vom Eiscafé.

Radfahrer trudelten von Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt, Zaue, Frankfurt (Oder), Friedland und Storkow aus an. Eine weitere Anfahrt hatten Sabine und Peter Melz aus Strausberg. „Wir lassen keine MOZ-Tour aus, es sei denn, wir sind verreist“, verriet Sabine Melz.

Aus Ragow waren Gudrun und Lothar Behrendt mit ihrer Enkeltochter Lotte Schubbert gekommen. Gudrun Behrendt hatte ein auffallend schönes orange gestrichenes Rad dabei. „Das ist ein altes Modell, wie ich es liebe. Meine Familie hat es sorgfältig aufgearbeitet und mir jetzt zum Geburtstag geschenkt“, berichtet die Ragowerin. René Tietz aus Beeskow hat sich selbst beschenkt: Nämlich mit einem Rennrad-Klassiker der Marke Peugeot. Das fuhr er am Sonntag zum ersten Mal aus. „Ein Rennrad zu besitzen ist mein Kindheitstraum. Nun musste ich 40 Jahre alt werden, um ihn mir zu erfüllen.“

Auch auf dem Wasser war einiges geboten. Mike Dittrich von Albatros Outdoor bot Schnuppertouren mit dem Kandadier an. Gegen Mittag kehrten die Drachenboot-Teams von ihrem 8500-Meter-Sprint zurück. Die Gastgeber „Spreeteufel“ gewannen den Wettbewerb in 42,54 Minuten, gefolgt von den „Red Hot Chilli Paddlern“ aus Königs Wusterhausen, die mit den „Wu Keys“ aus Biesental ein Boot teilten und dem Team „Freak Show“ aus Cottbus. Vierte wurden die „Race Tire Pits“ aus Fürstenwalde.