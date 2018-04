„So viel Lob gibt es selten“

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) EtlicheHundert Bürgerinnen und Bürger nutzten Sonnabend die Gelegenheit, sich im neuen Verwaltungsbau umzuschauen und waren des Lobes voll. Am Nachmittag fand im neuen Sitzungssaal dann noch der Jahresempfang mit vielen Gästen und der Auszeichnung von Ehrenamtlern statt.

„Das ist ein ganz wunderbares Haus geworden“, stellten nicht nur Gabriele Fiebelkorn und Helga Ottlik nach ihrem Rundgang fest. Und sie wünschten dem Bürgermeister und seinen Mitarbeitern „viel Spaß bei der Arbeit“. Für die Mitglieder der Mal- und Zeichengruppe Art waren ihre 50 Bilder vom alten und neuen Fredersdorf sowie Vogelsdorf erst noch das iI-Tüpfelchen. Sie gestalteten als Erste eine attraktive Ausstellung an den strahlend weißen Wänden. Für die Kinder, die sich nicht für neue Büros interessierten, hatte man eine Beschäftigungsecke eingerichtet und die Fred-Vogel-Grundschüler nutzten den Besucherandrang, um ihren Kuchen zu verkaufen, während die Feuerwehrleute für Deftiges sorgten.

Drei Millionen Euro war der Verwaltungsbau teuer. „Die Kosten bewegten sich im genau von den Gemeindevertretern festgelegten Rahmen“, sagte Bürgermeister Thomas Krieger, der das Vorhaben von seinem Vorvor- und seinem Vorgänger und drei Gemeindevertretungen übernommen und zu Ende geführt hatte. Allerdings könne man sich heutzutage so lange Debatten und Vorlaufzeiten von fast zehn Jahren nicht mehr leisten. Die Umfeldbedingungen verändern sich sonst schneller, als man zu einem zufrieden stellenden Ergebnis käme, sagte Krieger dann auch beim Jahresempfang am Nachmittag. Da waren dann auch Bürgermeister der Nachbarkommunen oder ihre Vertreter gekommen, die Landtagsabgeordnete Jutta Lieske (SPD) und Vertreter von Einrichtungen wie Kreisverwaltung, Polizei oder Sparkasse. Die Gemeinde zelebriert den allerorten obligatorischen Neujahrsempfang schon zum zweiten Mal zu einem anderen Termin. „Das wollen wir auch so beibehalten“, sagte Krieger, und zugleich auch den Ort wechseln. Dieses Jahr sei die Entscheidung fürs neue Verwaltungsgebäude allerdings sehr einfach gewesen.

Natürlich gab es neben Ständchen des Männerchores und von der Fredersdorferin Leona Heine auch ein Geschenk zur Einweihung. Bürger hatten sich zusammengetan und ein Werk des weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Malers Manfred Fedler erworben, das Alt-Bürgermeister Wolfgang Thamm an Krieger und die Gemeindevertretervorsteherin Regina Boßdorf überreichte.

Regina Boßdorf ließ noch einmal die Entstehungsgeschichte des Verwaltungsbaus Revue passieren und war mit dem Bürgermeister einer Meinung, dass das Leben in der Gemeinde nur gemeinsam – im Zusammenwirken der Gemeindevertreter, der Verwaltungsmitarbeiter und der Person des Bürgermeisters – erfolgreich gestaltet werden könne.

Traditionell erfolgen bei solchen festlichen Gelegenheiten auch Würdigungen von Ehrenamtlern. Mit der Ehrenplakette der Gemeinde wurde in diesem Jahr Henning Müller für seine Verdienste als Schiedsmann der Gemeinde ausgezeichnet. Mit dem für diese Aufgabe notwendigen Engagement, der notwendigen Ausdauer und dem notwendigen Einfühlungsvermögen ist Henning Müller von 1992 bis zum Ende 2017 diese ehrenamtliche Aufgabe angegangen. Insgesamt wurde er viermal von der Gemeindevertretung in dieses Amt wieder gewählt, sagte Krieger in seiner Laudatio.

Geehrt mit eigens für diesen Anlass gravierten Glas und Blumenstrauß wurden auch Christine Müller, die ihr Herz dem Sport verschrieben hat und seit vielen Jahren andere mitreißt. Hans-Dieter Schwenk, Lothar Zabel, der Leiter des Männerchores Eiche 1877, Rainer Prawitz – der gleich für Nachwuchssänger warb –, Dana Weiß, die sich für den Bau eines Spielplatzes in Nord einsetzte und immer noch dabei geblieben ist, auch wenn ihre Kinder dem Spielplatz schon entwachsen sind, und Siedler Gerd Beck.

Auch Elternvertreter in Kitas und sich ehrenamtlich über die Maßen in der Schule einbringende Fredersdorf-Vogelsdorferinnen wurden mit Dankeschön-Blumen bedacht. So Cornelia Scheumer, Juliane Henning, Ellen Müller, Jessica Mena Salgado, Marion Schultka und als Vorsitzende der Schulkonferenz Frau Jaekel-Schönbein.