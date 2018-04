Ein Kochbuch reichte zur DDR-Zeit

Henriette Brendler

Fürstenwalde (Freie Autorin) Mit Bücherflohmarkt und Multimedia-Rallye feiert die Fürstenwalder Stadtbibliothek in dieser Woche den „Welttag des Buches“. Bei den Lesern sind Bücher nach wie vor gefragt, auch wenn sich die Funktion der Bibliothek in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt hat.

Es ist viel los an diesem Nachmittag in der Stadtbibliothek: Schüler nutzen die Internetarbeitsplätze, Flüchtlinge üben Deutsch in einem Nebenraum und eine ältere Dame lässt sich im Obergeschoss bei der Suche nach einem Roman helfen. „So bunt ging es vor 40 Jahren noch nicht in unserer Bibliothek zu. Die Bücher hatten alle einen schlichten, hässlichen Kunstledereinband und der Bestand war auch überschaubar“, sagt Mitarbeiterin Karin Jänicke. Die 58-Jährige weiß, wovon sie spricht, denn sie arbeitet seit mittlerweile fast 42 Jahren in der Fürstenwalder Einrichtung.

Als die Briesenerin 1976 ihre Ausbildung begann, befand sich die Hauptstelle der damaligen Stadt- und Kreisbibliothek noch in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 64 – natürlich mit Ofenheizung. Zusätzlich gab es vor der Wende fünf Zweigstellen im Stadtgebiet. „Am schlimmsten war der Arbeitsplatz in dem großen Anhängerwagen im Ziolkowski-Ring. Da drin waren im Sommer 40 Grad“, erinnert sie sich.

In einem alten Koffer hütet Karin Jänicke die Schätze der Vergangenheit: Vergilbte Leserausweise mit integriertem Abreißblock, alte Stempel, mit denen früher das Rückgabedatum auf den Ausleihzettel im Buch geprägt wurde, Benutzerordnungen von 1968 und eine Dederon-Schürze, die einst beim Hantieren mit Klebstoff getragen wurde.

Während heute jede Bibliothek ihr eigenes Regelwerk hat, gab es zu DDR-Zeiten eine Benutzungsordnung für alle. Die Ausleihe der Bücher war im Normalfall kostenfrei, das Sortiment dafür aber beschränkt. „Vom Zentralinstitut für Bibliothekswesen erhielten wir eine Übersicht neuer Bücher, die dann komplett für die Hauptstelle angeschafft wurden. Damals war die Auswahl nicht da und wir hatten das Geld, heute ist es andersherum“, bringt es Bibliotheksleiterin Birgit Paul auf den Punkt. Von begehrten Wälzern, dazu zählten beispielsweise auch Werke von Astrid Lindgren und die Geschichten über Alfons Zitterbacke, bestellten die Mitarbeiter gleich mehrere Exemplare. „Oft bekamen wir dann aber nur ein Buch“, erzählt die 55-Jährige, die seit 39 Jahren in der Fürstenwalder Bibliothek arbeitet.

Die größte Veränderung – da sind sich die beiden einig – habe es 2001 gegeben, als die Einrichtung vom Goetheplatz in die Kulturfabrik umzog. Durch die Digitalisierung der Ausleihe seien die Arbeitsabläufe enorm erleichtert worden. „Dafür ist alles hektischer und schnelllebiger geworden. Es gibt weniger Menschen, die mit Muße lesen und vielen Jugendlichen fehlt das Textverständnis“, so Birgit Paul. Der Leser erwarte zudem mehr Service, kurzweilige Veranstaltungen und einen aktuellen Bestand. „In der DDR hieß es: Wir haben ein Kochbuch, das reicht. Heute müssen die Mitarbeiter alle Ernährungstrends im Blick haben“, erklärt die Leiterin.

Am „Welttag des Buches“, der alljährlich am 23. April deutschlandweit als Lesefest gefeiert wird, nimmt die Stadtbibliothek seit den 1990er-Jahren teil. Zu den Programmhöhepunkten des heutigen Tages zählen um 10 Uhr der Besuch von Illustratorin Gertrud Zucker sowie eine Multimedia-Rallye für Kinder und Erwachsene. Außerdem erwartet die Besucher zwischen 10 und 18 Uhr die Aktion „Short Storys to go“ – kurze Überraschungsgeschichten zum Mitnehmen.

Eine bunte Auswahl an ausgesonderten Büchern, CDs, Filmen und Spielen zum kleinen Preis bietet der Bücherflohmarkt vom 26. April bis 5. Mai während der Öffnungszeiten der Bibliothek. „Da gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken, denn wir füllen jeden Tag die Lücken auf“, verrät Karin Jänicke.