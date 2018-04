Zwei Gewinner, vier Stichwahlen

dpa

Potsdam (dpa) Bei Landratswahlen in sechs Brandenburger Landkreisen hat die CDU in den Kreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster Erfolge feiern können. Dort entschieden am Sonntag Siegurd Heinze (parteilos auf Vorschlag der CDU) und Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) als amtierende Landräte die Wahl für sich. Allerdings muss sich im Landkreis Spree-Neiße der amtierende CDU-Landrat Harald Altekrüger (CDU) in der Stichwahl dem AfD-Kandidaten Steffen Kubitzki stellen. In den Landkreisen Uckermark, Ostprignitz-Ruppin und Barnim kommt es am 6. Mai ebenfalls jeweils zu Stichwahlen zwischen den Kandidaten der SPD und der CDU.