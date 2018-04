Viele Aktionen zum Tag des Baumes

Anke Beißer

Schöneiche (MOZ) Bei herrlichem Sonnschein haben am Sonnabend Dutzende ihren Ausflug mit einem Abstecher in den Kleinen Spreewaldpark Schön-eiche verbunden. Dort fanden sie nicht nur die erwartete Idylle vor, sondern auch diverse Informationen zum Tag des Baumes.

Gleich gegenüber vom Eingang Parkgelände hatte Ute Hannemann vom Ortsverband B90/Die grünen ihren Stand aufgebaut. Ein Stapel Zeitungsseiten hatte sie bereit gelegt, frische Erde, einen Eimer mit in Wasser eingeweichten Esskastanien sowie Sonnenblumenkerne. „Wer will kann aus dem Papier ein Töpfchen falten und darin einen Samen einsetzen“, erläutert sie. Manch Kind habe mit seinen Eltern bei ihr Halt gemacht, gebastelt, gesät und so eine Kleinigkeit mit nach hause genommen. „Die Kinder wollten meist den Baum, das war den Eltern wohl zu viele Verantwortung. Nicht jeder hat einen Platz dafür“, erzählte die Schöneicherin. Die Sonnenblume sei die von den Erwachsenen bevorzugte Variante gewesen.

Gleich nebenan bei der IG Kräuterhexen wurde fleißig geschnüffelt und gefachsimpelt, wo für welche Pflänzchen denn gut ist. Während hier schon viele Besucher gut Bescheid wussten, war am Stand von „Terra Preta – Dauerhumus“ vor allem Aufklärung gefragt. René Kokoschko vom Naturschutzaktiv demonstrierte, wie jedermann in seinem Garten, etwa in einer Erdkuhle und mit Hilfe eine Kartusche, Holzkohle herstellen kann. Werde diese dann in die Erde gebracht, verbessere sich die Bodenfruchtbarkeit auf natürliche Weise, ohne Einsatz künstlicher Nährstoffe. „Das ist eine tolle Alternative.“

Aber nicht nur Wissenswertes hatte der „Tag des Baumes“ zu bieten. In das Vogelgezwitscher mischte sich immer wieder das Surren von Akkuschraubern. Die versetzten die beiden männlichen Mitarbeiter des Spreewaldparks, Gerd Sponholz und Jürgen Fürstenberg, in Aktion. Denn sie boten an, unter ihrer Anleitung Nisthilfen zu bauen. Jennifer Bretschneider war mit Eifer bei der Sache. Mit viel Geschick baute sie eine Behausung für Meisen, Kleiber und Gartenrotschwanz. Allerdings war sie während der Arbeit noch unentschlossen, ob sie das Vogelhaus mit zu ihrer Oma nach Hause nimmt. „Wenn nicht, wir haben immer Bedarf, welche aufzuhängen“, sagte Sponholz. Mit den Gästen zu Werkeln, machte beiden Männern sichtlich Freude. „Das ist eine Abwechslung zum Alltag“, sagte Fürstenberg, der seit drei Jahren fest angestellter Mitarbeiter ist und zuvor in geförderten Stellen hier tätig war. „Es ist ein schönes Fleckchen Erde“, ist er stolz auf seinen Arbeitsplatz.

Wie schön dies grüne Oase mitten in der Waldgartenkulturgemeinde ist, betonte auch Kerstin Harveg, die mit ihren drei Kindern aus Strausberg hergekommen ist. „Wir wussten nichts von dem Fest, aber der Park ist mit und ohne ein lohnendes Ziel.“ In der Vorwoche sei sie erstmals hier gewesen, leider bei Regenwetter. „Jetzt weiß ich, wir werden öfter herkommen.“ Der Spielplatz, das Pfad der Sinne, die Möglichkeit der Kahnfahrt. Für sie mit ihren drei Kindern – 10 und 5 Jahre sowie 8 Monate – sei der idyllische Ort ideal.

Bei so viel Entfaltungsmöglichkeiten lässt auch der Hunger nicht lange auf sich warten. Auch daran hatte das Naturschutzaktiv gedacht. Elke Völkel kam am Lehmherd ganz schön ins Schwitzen. Sie bereitete Kartoffelpuffer zu. „Zehn Kilo Kartoffeln habe ich geschält und mein Mann Dieter hat beim Reiben geholfen.“ Immerhin konnten so rund 90 herzhafte Fladen gebraten werden, deren Geschmack viel Lob gezollt wurde.